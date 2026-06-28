مسدود شدن تونل توحید از ساعت ۲۳:۵۵ تا ۵ صبح

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، بهمنظور انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل توحید در بامداد دوشنبه ۸ تیرماه از ساعت ۲۳:۵۵ امشب تا ساعت ۵ صبح مسدود میشود.
بر این اساس، رانندگان در مسیر شمال میتوانند از بزرگراههای شیخ فضلالله نوری و چمران و در مسیر جنوب از بزرگراههای نواب صفوی و یادگار امام (ره) بهعنوان مسیرهای جایگزین استفاده کنند.
از شهروندان درخواست شده است برای جلوگیری از ایجاد ترافیک، در بازه زمانی اجرای این عملیات، مسیرهای جایگزین را برای تردد انتخاب کنند.
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