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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۴

مسدود شدن تونل توحید از ساعت ۲۳:۵۵ تا ۵ صبح

مسدود شدن تونل توحید از ساعت ۲۳:۵۵ تا ۵ صبح

هر دو باند تونل توحید امشب به‌دلیل انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، از ساعت ۲۳:۵۵ تا ۵ صبح روز بعد مسدود خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران، به‌منظور انجام عملیات تعمیر، نگهداری و کالیبراسیون تجهیزات، هر دو باند تونل توحید در بامداد دوشنبه ۸ تیرماه از ساعت ۲۳:۵۵ امشب تا ساعت ۵ صبح مسدود می‌شود.

بر این اساس، رانندگان در مسیر شمال می‌توانند از بزرگراه‌های شیخ فضل‌الله نوری و چمران و در مسیر جنوب از بزرگراه‌های نواب صفوی و یادگار امام (ره) به‌عنوان مسیرهای جایگزین استفاده کنند.

از شهروندان درخواست شده است برای جلوگیری از ایجاد ترافیک، در بازه زمانی اجرای این عملیات، مسیرهای جایگزین را برای تردد انتخاب کنند.

کد مطلب 6873146

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