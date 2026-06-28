به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن – هیبنا، سپرده‌گذاران گرامی می‌توانند با افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به حداقل یک میلیون ریال و حفظ حداقل موجودی حساب در روز قرعه‌کشی و برای ۹۰ روز متوالی، در این رویداد بزرگ شرکت کنند.

در این دوره از قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن، به ازای هر ۱۰۰ هزار تومان موجودی در هر روز، یک امتیاز به صاحب حساب تعلق می‌گیرد که شانس برنده شدن را افزایش می‌دهد.

جوایز نفیس چهل و ششمین دوره قرعه‌کشی در بانک مسکن شامل ۶۰۰ کمک‌هزینه خرید یا نوسازی واحد مسکونی (هر کدام به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال) و ۳۰۰ کمک‌هزینه خرید وسایل نقلیه دوستدار محیط‌زیست از جمله موتورسیکلت برقی و دوچرخه (هر کدام به ارزش ۵۰۰ میلیون ریال) است.

همچنین ۳۰۰ کمک‌هزینه خرید لوازم خانگی ایرانی و صنایع دستی به ارزش ۲۰۰ میلیون ریال، ۱۲هزار جایزه نقدی ۱۰ میلیون ریالی و صدها هزار فقره جایزه نقدی دیگر، بخش دیگری از هدایای بانک مسکن به مشتریان خیراندیش خواهد بود.

مشتریان عزیز می‌توانند در فرصت باقیمانده، با مراجعه حضوری به شعب بانک مسکن سراسر کشور و یا افتتاح حساب غیرحضوری از طریق پیشخوان مجازی در سایت بانک مسکن و یا در همراه بانک مسکن، برای حضور در چهل و ششمین قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن اقدام کنند.

همچنین کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط جشنواره و نحوه شرکت در قرعه‌کشی با مراجعه به سایت بانک مسکن و یا تماس با مرکز ارتباطات مردمی به شماره ۶۱۰۸۸-۰۲۱ امکانپذیر است.