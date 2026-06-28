به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی یوسفزادی اظهار کرد: اختتامیه نخستین رویداد ارائه نیازها و ایدههای فناورانه و نوآورانه (Reverse Pitch) هنر- صنعت فرش دستباف استان قم، صبح روز سهشنبه ۹ تیرماه با حضور مسئولان، فعالان صنعت فرش، صاحبان ایده، شرکتهای فناور و نمایندگان زیستبوم نوآوری استان در سالن اجتماعات اتاق اصناف استان قم برگزار میشود.
وی گفت: از آنجاییکه فرش دستباف قم یکی از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی، فرهنگی و هویتآفرین استان محسوب میشود برای حفظ و ارتقاء جایگاه آن در بازارهای ملی و بینالمللی گریزی از پیوند با فناوری، نوآوری و توانمندیهای دانشبنیان نیست.
یوسفزادی از ثبت حدود ۱۵۰ نیاز فناورانه و ۷۴ طرح و ایده در دبیرخانه این رویداد خبر داد وگفت: طرحهای برگزیدهای که حد نصاب امتیازات داوری را کسب کرده باشند در آئین اختتامیه طی تفاهمنامهای بین صاحب طرح و متقاضی فناوری جنبه عملیاتی پیدا خواهند کرد.
وی ویژگی متمایز این رویداد را تمرکز بر نیازهای واقعی صنعت فرش عنوان کرد و افزود: ابتدا مسائل و چالشهای فعالان حوزه فرش دستباف استان احصا شد و سپس صاحبان ایده و شرکتهای فناور، راهکارهای نوآورانه خود را برای پاسخ به این نیازها ارائه کردند.
رئیس پارک علم و فناوری قم در پایان ابراز امیدواری کرد که این رویداد تخصصی بتواند در مشارکت زیستبوم فناوری و نوآوری در روزآمدسازی زنجیره تأمین، تولید و ارزش فرش دستباف قم و ارتقاء جایگاه آن در بازارهای داخلی و بینالمللی سهم مهم و قابل توجهی ایفا کند.
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