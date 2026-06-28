به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور پیرامون یادداشت تفاهم اخیر و پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ»

در ایام شهادت سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین(علیه‌السلام) و اصحاب با وفای ایشان و در آستانه رخداد تاریخی و بزرگ تشییع پیکر مطهر امام و رهبر شهیدمان، قرار داریم. اتفاقی ملی، بین‌المللی و تاریخی که به اذن و عنایت الهی، جایگاه رفیع امام شهید انقلاب در قلوب مردم ایران و جهان اسلام را به نمایش گذارده و «رابطه عمیق امام و امت» در ایران را به جهانیان نشان داده و دشمن را دچار بهت و حیرت خواهد کرد.

در آستانه تشییع امامی هستیم که در طول عمر شریف خود در راه آرمانهای انقلاب اسلامی و زمینه سازی برای ظهور خورشید عظمای ولایت مجاهده کرد و در نهایت در این راه به همراه برخی اعضای خانواده‌اش به فیض عظیم شهادت، نائل شد.

خداوند ایشان را با اباعبدالله‌الحسین علیه‌السلام و اصحاب با وفایش محشور نماید و به امت مبعوث و همه مسئولین توفیق ادامه این راه نورانی را عنایت فرماید.

در ایام جنگ تحمیلی و ترکیبی سوم نیروهای نظامی و انتظامی خوش درخشیدند و در صحنه نظامی دست برتر ایران در مقابله با ابر قدرت جهان را به جهانیان نشان دادند. امت مبعوث ایران نیز در این جنگ ترکیبی، با حضور پر شور و شعور خود نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کرده و با نگرانی، پیگیر امتداد پیروزی‌هایی هستند که با نثار خون امام‌شهید و شهدای مظلوم میناب و مردم بیگناه و مؤمن و مجاهدت نیروهای نظامی و انتظامی عزیز به دست آمده است.

همچنین رهبری معظم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (ادام‌الله بقائه‌الشریف) مانند دو سلف صالح خویش با صلابت و احاطه کامل در حال فرماندهی نبرد و راهبری کلان کشور هستند. ایشان با درایتی مثال زدنی سکان‌داری انقلاب اسلامی ایران در این پیچ تاریخی را برعهده گرفته و ذیل عنایات خاصه حضرت صاحب الامر امام زمان (ارواحنا له الفداء) این نبرد عظیم و سترگ را رهبری می‌نمایند.

مسئولین عزیز شعام و دولت اسلامی در این جنگ سرنوشت ساز و وجودی به ویژه پس از سکوت صحنه نبرد نظامی و فزونی گرفتن جریان نبرد دیپلماتیک، از سر دلسوزی و با حسن نظر در تلاش‌اند تا همانند میدان نبرد نظامی، در میدان خدمت و دیپلماسی نیز، پیروزی ملت ایران و جبهه حق را رقم بزنند.

با این وجود تلاش‌های دیپلماتیک تیم مذاکره کننده در نهایت به یادداشت تفاهمی منجر شد که علی‌رغم نکات مثبت آن که در بردارنده بخشی از مطالبات بحق ملت ایران است، تمامی مطالبات رهبر معظم انقلاب اسلامی و مردم مبعوث را پوشش نمی‌دهد. پس از صدور پیام راهبردی، عمیق و روشنگر مقام معظم رهبری در این باره گفتگوها پیرامون این پیام و یادداشت تفاهم و اقتضائات زمانی و مکانی آن در سطح نخبگانی و افکار عمومی به صورت فراگیری رو به افزایش است. این در حالی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در این پیام کوتاه و صریح ضمن بر طرف نمودن ابهامها و شبهات در مورد یاد داشت تفاهم، تکلیف مسئولین و مردم را به خوبی روشن فرمودند. برای توضیح بیشتر در این باره نکاتی به ملت شریف ایران و به خصوص حوزویان عزیز که وظیفه جهاد تبیین و خدمت را در این جنگ ترکیبی دراند، تقدیم می‌کنم و از همه مبلغین و روحانیون فعال در صحنه میخواهم در تبیین و توجیه مردم در چارچوب این تحلیل اقدام نمایند.

۱.عبارت «بنده علی‌الاصول نظر دیگری داشتم» در پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به وضوح دلالت بر اختلاف نظر ایشان با اعضای شعام در مورد مفاد یاد داشت تفاهم دارد. گرچه بر اساس اطلاعات واصله متن این یادداشت به کرّات بین رهبر معظم و اعضای شعام رفت و برگشت کرده است و برخی نکات مورد نظر ایشان در این متن اعمال شده است، ولی متنی که در نهایت اعضای محترم شعام بر آن پافشاری کرده اند در بر دارنده همه مطالبات ایشان نبوده، ولی صلاح ندیدند با آنها مخالفت کنند و متن را به شرط تعهد به استیفای حقوق ملت و تحقق شروط پیش گفته در قالب بندهای این یاد داشت تفاهم و جلوگیری از زیاده خواهی آمریکا پذیرفته اند.

۲.بی تردید مقصود از علی الاصول، اشاره به اصول مستفاد از بیانات و سیره عملی امام خمینی (ره) و امام شهیدمان در ۴۷ سال مواجهه با استکبار جهانی و آمریکای جنایتکار و بدعهد است. اصولی که برآمده از آیات و روایات در مورد مقاتله با کفار و سنتهای الهی در این باره به اضافه شناخت دشمن آمریکایی از طریق تجارب خیانتهای مکرر آن و در نظر گرفتن مصالح کشور و نقش آن در مسیر زمینه سازی برای ظهور خورشید عظمای ولایت است و به محاسبات مادی و اقتصادی صرف متکی نیست. از این رو در دستگاه محاسباتی رهبری در این چارچوب، جهاد و مقاومت و مذاکره، با عدم اعتماد به دشمن و برای تحمیل شرائط و دستاوردهای میدان نبرد به او، به صورت قاطعانه و بدون هیچگونه مجامله، تنها راه شکست دشمن و احقاق حقوق ملت و جبهه مقاومت است.

۳. هر چند اختلاف نظر کارشناسی میان مسئولان نظام و مقام ولایت در مسئله جنگ، صلح و مذاکره امری طبیعی و مسبوق به سابقه است و در دوران حیات امام راحل و امام شهید نیز سابقه دارد اما در نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه قاعده آن است که پس از اظهار نظرات کارشناسی مسئولین و استدلال بر آن و استماع مقام معظم رهبری، در صورتی که رهبر معظم قانع نشدند و نظر مبارکشان تغییر نکرد، مسئولین به نظر ایشان تمکین کنند .

۴. اکنون که رئیس‌جمهور محترم به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیّت ملّی از طرف خود و سایر اعضا تعهد به پاسداشت حقوق ملّت ایران و جبهه مقاومت و ایستادگی در مقابل زیاده خواهی طرف آمریکایی کرده و نسبت به تحقق بندهای این یادداشت تفاهم قبول مسئولیت کردند و رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز بر اساس تعهد و قبول مسئولیت ایشان امضای این یادداشت تفاهم را اجازه فرمودند، امضای این تفاهم نامه از مشروعیت لازم برخوردار است و بر رئیس جمهور محترم و اعضای محترم شعام و مسئولین دیپلماسی کشور شرعا، عقلاً و قانوناً لازم است در صورت هرگونه نقض عهد دشمن و عدم پایبندی به بندهای این یادداشت تفاهم، به سرعت و قاطعانه از مذاکره خارج شده و جواب دندان‌شکنی در عرصه نظامی و دیپلماسی به او بدهند.

۵. تردیدی نیست که مسئولین محترم با دلسوزی و حسن نظر برای رسیدن به این مرحله از مذاکره تلاش زیادی کرده اند و رهبر معظم انقلاب نیز بر این امر در پیام خود تصریح فرمودند. از این رو، در این شرایط حساس در مواجهه با دشمن خبیثی همچون آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی کودک‌کش بر همه مردم بزرگ و مبعوث و انقلابی ایران، لازم است که از سویی از آنان در میدان دیپلماسی حمایت کنند تا بتوانند به پشتوانه حمایت آنها به عهد و مسئولیت خود عمل کرده و بندهای این یادداشت تفاهم را در چارچوب حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت استیفا نمایند و از سوی دیگر تحقق بندهای این تفاهم نامه را مطالبه کرده و بر رفتار و گفتار مسئولین نظارت کنند.

۶. تردیدی نیست که ما پیروز میدان نظامی بودیم و آمریکا و رژیم خبیث صهیونیستی به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیدند، بلکه ضربات سختی دریافت کردند و همانگونه که مقام معظم رهبری در این پیام و پیامهای پیشین خود تصریح فرمودند آمریکا از سر استیصال اعلام آتش بس کرد و به سوی مذاکره روی آورد. اکنون نیز همین یادداشت تفاهمی که به نظر رهبر معظم انقلاب و مردم مبعوث در خیابان همه حقوق ملت و جبهه مقاومت در آن استیفا نشده است، از سوی قریب به اتفاق تحلیلگران سیاسی جهان و بسیاری از مسئولین کشورهای جهان سند شکست آمریکا و سقوط آن از کرسی ابرقدرتی جهان تلقی شده است. با این وجود دشمن در صدد است از سویی با تفسیر نادرست و اعلام عدم عمل به بندهای این تفاهم و از سوی دیگر با بازیهای رسانه ای، خود را پیروز میدان معرفی کرده و از این طریق از سویی وجهه خود را حفظ کند و از سوی دیگر احساس و امید به پیروزی را در مردم ما و جبهه مقاومت تضعیف نماید. مسئولین محترم و ملت بزرگ ایران باید متوجه این حربه دشمن در جنگ شناختی باشند و با پافشاری بر این شروط و ملزم کردن دشمن به تحقق آن و نیز با جهاد تبیین روایت پیروزی ایران را بیش از پیش در عرصه داخلی و جهانی تثبیت کنند.

۷. بی تردید حضور مجاهدانه، متعهدانه و مداومِ امت مبعوث در خیابان بود که توانست در کوران حوادث جنگ ترکیبی بی‌امان جبهه کفر و استکبار، نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کند. اینک نیز لازمه قطعی ‌شکست ‌نقشه‌های پساجنگ و پساتفاهم دشمن استمرار این حضور در خیابان است. این حضور و مطالبه‌گری و پافشاری بر حقوق کامل جمهوری اسلامی ایران و جبهه مقاومت، به عنوان پشتیبان نرم و اهرم فشاری در دست مردان دیپلماسی خواهد بود. لذا هرگونه برنامه‌ریزی در جهت تضعیف و یا به تعطیلی کشاندن این حضور تا زمان رفع فتنه سخت و نرم استکبار، ناشی از عدم درک نقش مردم در این نبرد وجودی است که منجر به شکست قطعی جبهه حق خواهد شد. حوزه‌های علمیه به شدت از ادامه این حضور حمایت کرده و در جهت ارتقاء و رفع برخی آسیب‌های جزئی آن تلاش خواهد کرد.

۸. یک پیش بینی در مورد نقشه دشمن که محتمل است و شواهد می‌توان بر آن اقامه کرد این است که دشمن قصد دارد با سرگرم کردن مسئولین نظام به مذاکره از سویی جام جهانی و انتحابات را پشت سر بگذارد و از سوی دیگر ذخایر نفت و گاز خود را پر کند و با بازسازی خود از نظر نظامی و اقتصادی و ترمیم صدمه هایی که در جنگ شناختی خورده است، خود را برای جنگ تحمیلی چهارم با قوت و قدرت بیشتر آماده کند. مسئولین امر و نیروهای نظامی و انتظامی باید هوشیار باشند و برای عدم تحقق این نقشه شوم و مقابله با آن آمادگی‌های لازم را پیدا کنند.