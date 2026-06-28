به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ملت لبنان شاید هیچگاه جوزف عون، رئیس‌جمهور فعلی خود را نبخشند؛ او با وجود آنکه یک نظامی است، به توافقی تن داد که در تاروپود آن مشروعیت‌بخشی به اشغالگری صهیونیست‌هاست. توافق اخیری که دولت لبنان با وساطت آمریکا با رژیم صهیونیستی منعقد کرده، در واقع رأی به اشغال خاک لبنان است. صهیونیست‌ها به بهانه‌های واهی و با هدف اصلی خلع سلاح حزب‌الله، ۲۰ کیلومتر در خاک لبنان نفوذ کرده‌اند و مناطق مهمی از جنوب لبنان را در اشغال دارند؛ با این وجود دولت غربگرای لبنان، توافقی ذلیلانه را با رژیم صهیونیستی منعقد کرد و در آن هیچ اشاره‌ای به ضرورت عقب‌نشینی متجاوزین صهیونیستی نکرد.

دولت غربگرای لبنان، به سرکردگی جوزف عون در مقام ریاست جمهوری و نواف سلام در مقام نخست‌وزیری، با تسلیم شدن در برابر دیکته‌های واشنگتن، نه تنها از وظیفه اصلی خود در حفاظت از خاک میهن بازماند، بلکه با امضای توافقی ذلت‌بار، عملا به شریک جرم رژیم متجاوز در فروپاشی حاکمیت ملی تبدیل شد. در حالی که ماشین جنگی صهیونیست‌ها با قساوت در حال پیشروی و نفوذ در عمق ۲۰ کیلومتری خاک لبنان است، دولت واداده لبنان، به جای ایستادگی و مقاومت، در حال جیره‌بندی صلح با دشمنی است که هیچ تمایلی به عقب‌نشینی ندارد.

این توافق، فراتر از یک شکست دیپلماتیک، یک انتحار راهبردی است؛ چرا که بر اساس آن، حق حاکمیت لبنان در برابر اشغالگری بی‌رحمانه‌ای که در حال بلعیدن اراضی کشور است، نه تنها به رسمیت شناخته نشده، بلکه نادیده گرفته شده است. لبنان امروز در میان دو آتش گرفتار شده است؛ آتش اشغالگری متجاوز که در حال نفوذ در عمق خاک میهن است و آتش خیانت دولتی که تحت سایه فشارهای آمریکا، به توافقی تسلیم‌گونه تن داده است. آیا می‌توان توافقی را که در سایه ۲۰ کیلومتر نفوذ نظامی دشمن و بدون هیچ تضمینی برای بازگشت به مرزهای قبلی منعقد می‌شود، صلح نامید؟ یا باید آن را نشانه سقوط کامل حاکمیت لبنان در برابر رژیم اشغالگر دانست؟

خروش مردم غیور لبنان علیه ذلت‌نامه

با وجود اقدام ننگین دولت غربگرا و واداده لبنان و انعقاد قرارداد به‌اصطلاح صلح با رژیم اشغالگر و متجاوز صهیونیستی، مردم غیور لبنان به‌ویژه شیفتگان مقاومت اسلامی و جنبش حزب‌الله این توافق را برنمی‌تابند. ملت سرافراز لبنان، با غیرتی حسینی، قرارداد ننگین صلح با رژیم اشغالگر را قاطعانه رد می‌کنند. در میان خشم عمومی مردم لبنان، مقاومت اسلامی و حزب‌الله، پیمان صلح با صهیونیست‌ها را توطئه‌ای علیه عزت ملی می‌دانند.

بدون‌ تردید، مردم لبنان، به‌ویژه جوانان طرفدار حزب‌الله، با اتحاد و صلابت، در برابر قرارداد سازش با رژیم غاصب ایستاده‌اند و بر ادامه مقاومت تاکید دارند. توافق صلح دولت لبنان با رژیم متجاوز اسرائیل، با اعتراض گسترده مردم و نیروهای مقاومت روبه‌رو شده و این پیمان در وجدان ملت لبنان کوچک‌ترین جایگاهی ندارد. جریان مقاومت در لبنان، قرارداد صلح با رژیم صهیونیستی را خیانتی آشکار به آرمان ملی و اصول اسلامی دانسته و خواستار اتحاد همه اقشار و سلایق جامعه متکثر لبنان در برابر این توطئه است. اما در پی توافق ننگین دولت آمریکایی لبنان با اسرائیل که حق اشغال جنوب را به دشمن متجاوز داد، جوانان لبنانی به خیابان‌ها ریختند. این توافق خطرناک، که دولت لبنان آن را بازگشت حاکمیت کشور می‌نامد در واقع واگذار کردن بخشی از کشور به دشمن است.

بخشی که از سال ۲۰۲۳، ده هزار شهید داده و این قرارداد ننگین، دشمنی با آنها و خانواده‌هایشان است. نمایندگان حزب‌الله در پارلمان و شخصیت‌های حامی مقاومت به شدت علیه این ننگنامه اعتراض کرده‌اند و به رئیس‌جمهور آمریکایی لبنان گفته‌اند کشور مزرعه پدرت نیست که آن را به دشمن ببخشی. دولت لبنان با این توافق، عملا در مسیر تقابل با حزب‌الله و خلع سلاح جنبش مقاومت اسلامی گام برداشت. دستاورد دولت لبنان از این ننگ‌نامه هیچ است و همه مفاد آن فقط به نفع رژیم اسرائیل است. آمریکا هم با رشوه صد میلیون دلاری، برای تجهیز ارتش لبنان، آنها را به مقابله با حزب‌الله می‌کشاند و جنگ داخلی در لبنان را کلید می‌زند.

فاجعه‌بار آنکه حکومت لبنان به ارتش این کشور اجازه نداد در مقابل دشمن صهیونیستی بایستد اما آن را به جنگ با مقاومت اسلامی لبنان که متشکل از جوانانی غیور و وطن‌دوست است، می‌فرستد! قطعا در صورت درگیری بین مقاومت و ارتش لبنان، سوریه تکفیری وارد عمل خواهد شد.

کبک نتانیاهو خروس می‌خواند

اما در شرایطی که نیروهای حزب‌الله و حامیان این سازمان در خیابان‌های بیروت به اعتراض مشغول هستند و توافق با صهیونیست‌ها را نمی‌پذیرند، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر، در بیانیه‌ای خطاب به صهیونیست‌ها از این توافق و دستاوردهایش گفته است. نتانیاهو، این جنایتکار جنگی در بیانیه‌اش، تصریح کرده که شهروندان اسرائیل (شهرک‌نشینان اشغالگر) پیش از آغاز روز شنبه (شبات)، می‌خواهم دستاورد بزرگی را برای دولت اسرائیل با شما به اشتراک بگذارم.

همان‌طور که می‌دانید، ما در واشنگتن در حال انجام مذاکراتی میان نمایندگان اسرائیل، لبنان و ایالات متحده بوده‌ایم. این یک مذاکره طولانی بود و روز جمعه به ثمر نشست. مهم‌ترین نکته این است که اسرائیل در منطقه امنیتی در جنوب لبنان باقی خواهد ماند. این یک دستاورد بزرگ است و ما تا زمانی که حزب‌الله خلع سلاح نشود و تا زمانی که تهدیدی علیه دولت اسرائیل وجود داشته باشد، حضور خود را در آنجا حفظ خواهیم کرد.

در ادامه بیانیه متوهمانه نتانیاهوی کودک‌کش آمده است که توافق اسرائیل با لبنان همچنین ضربه بزرگی به ایران است. ایران تلاش می‌کرد تا با اعمال فشار، ما را مجبور به خروج از جنوب لبنان کند. در واقع، اسرائیل، لبنان و ایالات متحده به آنها می‌گویند که این موضوع به شما ربطی ندارد. شما هیچ نقشی در لبنان ندارید؛ نه ایران، نه حزب‌الله و نه هیچ سازمان دیگری.

نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل در ادامه بیانیه‌اش آورده که نکته مهم دیگر این است که ما به ارتش لبنان اجازه می‌دهیم تا استقرار خود و کنترل مناطق را آغاز کند. ما در حال اجرای دو طرح آزمایشی هستیم که هر دو توسط ارتش اسرائیل توصیه شده‌اند. یکی کاملا خارج از منطقه امنیتی و در جنوب رودخانه لیتانی است و دیگری در شمال لیتانی قرار دارد. بخش کوچکی از آن در محدوده منطقه امنیتی گسترش‌یافته‌ای است که ما طی دو هفته گذشته امنیت آن را تامین کردیم و ارتش اسرائیل به‌وضوح اعلام کرده که دیگر نیازی به آن ندارد. ما به حفظ منطقه امنیتی اولیه، فراتر از برد موشک‌های ضد زره، ادامه خواهیم داد. ما اجازه ورود حزب‌الله یا غیرنظامیان را به آن نخواهیم داد. این مسئله بدون تغییر باقی می‌ماند. از همه مهم‌تر، اسرائیل یک چیز را روشن می‌کند و آن اینکه امنیت ما بالاتر و پیش از هر چیز دیگری است.

خواب آشفته خلع سلاح حزب‌الله، تعبیر نمی‌شود

همانطور که در بیانیه نخست‌وزیر جنایتکار رژیم تروریستی اسرائیل درج شده، دولت غربگرا و واداده لبنان، خاک این کشور را در گرو صهیونیست‌های درنده گذاشته است تا تضمینی باشد برای خلع سلاح حزب‌الله لبنان. حزب‌اللهی که سلاحش و جهادش برای لبنان و مردم آن، امنیت و عزت و استقلال آورده است! اما شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله لبنان در بیانیه‌ای درباره توافق میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، این توافق را عقب‌نشینی از حاکمیت ملی و امتیازدهی رایگان به دشمن توصیف کرد. در این بیانیه درج شده که مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی، تحمیل تسلیم و واگذاری امتیازهای رایگان به اسرائیل و آمریکا است.

توافق در واشنگتن، توافقی ذلت‌بار، ننگ‌آور و فاقد اعتبار است و باید به‌جای آن، مفاد تفاهم ایران و آمریکا درباره توقف جنگ در لبنان اجرا شود. گره‌ زدن عقب‌نشینی اسرائیل از لبنان به خلع سلاح مقاومت، عبور از همه خطوط قرمز و تبدیل لبنان به بازیچه دست دشمن است. در ادامه بیانیه دبیرکل حزب‌الله لبنان آمده که مشروعیت‌بخشی به ماندن اشغالگران در جنوب لبنان، می‌تواند به اشغال طولانی‌مدت و حتی الحاق این اراضی به رژیم صهیونیستی منجر شود. مقاومت هرگز میدان را ترک نخواهد کرد و تا آزادسازی سرزمین، بازگشت آوارگان، آزادی اسرا و بازسازی لبنان به مسیر خود ادامه می‌دهد.

همچنین نایب‌رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان نیز اعلام کرد که توافق مقدماتی میان دولت لبنان و رژیم صهیونیستی، تسلیم در برابر خواسته‌های اسرائیل است و راه به جایی نخواهد برد. مشروط‌ کردن عقب‌نشینی کامل اسرائیل به خلع سلاح حزب‌الله غیرمنطقی است. تا زمانی که اشغالگری ادامه دارد، حذف مقاومت امکان‌پذیر نیست. حسن فضل‌الله، نماینده حزب‌الله در پارلمان لبنان نیز این توافق را نامشروع و غیرقانونی خواند و اعلام کرد حزب‌الله با تمام ظرفیت خود برای جلوگیری از اجرای آن اقدام خواهد کرد.