مشارکت مردم در حل مسائل محلات باید تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلال دانش ظهر یکشنبه در نشست شورای محله‌محور مسجد امام حسن مجتبی (ع) نهبندان اظهار کرد: توسعه محلات بدون حضور و مشارکت مؤثر مردم امکان‌پذیر نیست و شورای محله نقش مهمی در جلب مشارکت عمومی و پیگیری مطالبات شهروندان دارد.

وی با بیان اینکه مساجد باید به محور رسیدگی به مسائل محلات تبدیل شوند، افزود: لازم است در موضوعاتی همچون ازدواج، اشتغال و سایر نیازهای اساسی مردم ورود جدی صورت گیرد تا شهروندان، مسجد را مرجع پیگیری مشکلات و مطالبات خود بدانند.

فرماندار نهبندان با تأکید بر هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و اعضای شورای محله، بیان کرد: اولویت‌بندی مسائل و تلاش هماهنگ برای رفع مشکلات محلات از برنامه‌های مهم دولت و از نیازهای اساسی جامعه است که باید با جدیت دنبال شود.

دانش با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در حوزه مدیریت پسماند، گفت: افزایش آگاهی عمومی از طریق توزیع بروشور، برگزاری مسابقات فرهنگی و اجرای برنامه‌های آموزشی می‌تواند مشارکت مردم در تفکیک و بازیافت زباله را تقویت کرده و به اجرای موفق این طرح کمک کند.