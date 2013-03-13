33 زنداني جرائم غيرعمد در خراسان شمالي آزاد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه جشن آزادي زندانيان جرائم غيرعمد زندان هاي خراسان شمالي از محل اعتبارات سفر رهبري در محل زندان بجنورد برگزار شد و در اين جشن 33 زنداني آزادي خود را به دست آوردند.

امام جمعه شهرستان بجنورد در اين جشن با بيان اينكه سفر مقام معظم رهبري به اين استان بركات معنوي و مادي فراواني داشت، عنوان كرد: بركات معنوي اين سفر قابل شمارش نبوده اما هم اكنون در جاي جاي استان قابل مشاهده است، ولي بركات مادي اين سفر در سالي كه ساير استان ها با مشكل كمبود بودجه روبرو هستند، سبب جهش استان به سمت توسعه و پيشرفت شده است.

حجت الاسلام ابوالقاسم يعقوبي يكي از بركات مادي اين سفر را آزادي زندانيان جرائم غيرعمد ذكر كرد و اظهار داشت: در جشن امروز 33 زنداني جرائم غيرعمد زندان هاي استان آزاد مي شوند و بر اساس برنامه نيز قرار است تا شب عيد نوروز سال جاري تمامي زندانيان جرائم غيرعمد زندان هاي خراسان شمالي آزاد شده و به آغوش خانواده بازگردند.

وي تصريح كرد: به يقين هر كدام از زندانيان آزاد شده امروز سفيران ولايت و پيام رسانان رافت اسلامي خواهند بود و به خاطر اين آزادي همواره قدردان رهبري ديني جامعه هستند.

رئيس كل دادگستري خراسان شمالي نيز در اين مراسم عنوان كرد: اين 33 نفر زنداني از محل بخش اول اعتبارات جذب شده سفر مقام معظم رهبري به استان، آزاد مي شوند و بخش دوم اين اعتبارات نيز تا پايان سال جاري جذب مي شود و ساير زندانيان جرائم غيرعمد زندان هاي استان هم تا شب سال نو آزاد شده و در كنار خانواده خواهند بود.

احمد كيخسروي اظهار داشت: نگاه ستاد ديه به زندانيان جرائم غيرعمد، همانند بزهكار نيست بلكه اين افراد بدهكاراني هستند كه بر اثر حوادث به اين محكوميت دچار شده اند.

رئيس هيئت امناي ستاد ديه خراسان شمالي افزود: زندانيان جرائم غيرعمد شامل محکومان به پرداخت دیه در حوادث رانندگی و کارگاهی، محکومان مالی غیر کلاهبرداری و محکومان به پرداخت مهریه و نفقه هستند و ستاد ديه استان نيز سعي مي كند با رعيت اصول قانوني زمينه آزادي اين افراد را فراهم كند.

كيخسروي از مشاركت كم نظير اصناف استان در زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد قدرداني كرد و گفت: اصناف شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي در سال جاري و سال هاي پيش همواره كمك هاي بسيار خوبي در زمينه آزادي زندانيان جرائم غيرعمد اهدا كرده اند.

مدیرعامل ستاد رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان خراسان شمالی نيز در اين مراسم از آزادي 13 زنداني ديگر جرائم غيرعمد از محل اعتبارات سفر رهبري خبر داد و گفت: اين زندانيان نيز طي چند روز آينده و پس از انجام امور قانوني آزاد خواهند شد.

رضا استاجي اظهار داشت: در سال جاری تاكنون 173 زندانی جرایم غیرعمد از زندان های این استان آزاد و به آغوش خانواده خود بازگشته اند و اميدواريم تا پايان سال تمامي زندانيان جرائم غيرعمد زندان هاي خراسان شمالي از حبس رهايي يابند.

