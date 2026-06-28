به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت آموزش متوسطه با اشاره به ایام برگزاری امتحانات نهایی، اعلام کرد: با توجه به همزمانی فرآیند ثبت‌نام مدارس با برگزاری امتحانات نهایی، ضروری است خانواده‌ها در روزهای برگزاری آزمون‌ها از مراجعه به مدارسی که مرکز آزمون هستن، خودداری کنند تا تمرکز عوامل اجرایی بر برگزاری مطلوب امتحانات حفظ شود.

بر اساس این اعلام، اولیای دانش‌آموزان می‌توانند در روزهایی که امتحانات نهایی برگزار نمی شود و یا پس از پایان امتحانات نهایی با مراجعه به مدارس، مراحل ثبت‌نام فرزندان خود را انجام دهند.