احتمال تغییر در زمان‌ برگزاری امتحانات نهایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، در تشریح وضعیت برگزاری امتحانات مدارس اعلام کرد: آزمونهای داخلی در موعد مقرر برگزار خواهد شد، اما نحوه اجرای آنها میتواند در بستر فضای مجازی یا به هر شکلی که معلمان و مدیران مدارس صلاح بدانند، انجام شود.
تردید در برگزاری امتحانات نهایی در زمان مقرر
وی با اشاره به امتحانات نهایی افزود: برگزاری این آزمونها در تاریخهای از پیش تعیینشده قطعی نیست و با توجه به شرایط موجود، احتمال تغییر در زمانبندی آنها وجود دارد.
تعویق امتحانات نهایی پس از عادی شدن شرایط
وزیر آموزش و پرورش با اشاره به مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش گفت: بر اساس این مصوبه، امتحانات نهایی حداقل ۱۵ روز پس از عادی شدن شرایط برگزار خواهد شد و زمان عادی شدن شرایط توسط شورای عالی امنیت ملی اعلام میشود و ممکن است این بازه زمانی تا سه هفته نیز افزایش یابد.
