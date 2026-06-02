حسین ذوالفقاری، در گفتگو با خبرنگار مهر، از جزئیات شیوه برگزاری امتحانات پایان سال و ضوابط ثبت‌نام مدارس در شرایط کنونی خبر داد.

ذوالفقاری با اشاره به ارزشیابی دانش‌آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی اظهار کرد: امتحانات دوره ابتدایی به شیوه «ارزشیابی توصیفی» انجام می‌شود. بر اساس ابلاغ وزارت آموزش و پرورش، امتحانات دانش‌آموزان پایه‌های هفتم، هشتم، نهم و دهم به صورت غیرحضوری و مجازی برگزار خواهد شد و نمرات این امتحانات همراه با نمرات مستمر، در ارزشیابی سالانه لحاظ می‌گردد.

وی در خصوص پایه‌های یازدهم و دوازدهم تصریح کرد: امتحانات این پایه‌ها به دلیل نهایی بودن، منوط به اعلام نظر نهایی وزارتخانه است و احتمال برگزاری حضوری آن‌ها وجود دارد.

رئیس آموزش و پرورش ناحیه ۱ شهرری با قدردانی از تلاش‌های جهادی کادر آموزشی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌ها و الزامات پروتکل‌های بهداشتی برای کلاس‌های حضوری، همکاران فرهنگی ما در موکب‌ها و تجمعات حضوری حاضر شده و به رفع اشکال درسی دانش‌آموزان پرداخته‌اند.

ذوالفقاری در پاسخ به دغدغه والدین درباره فرآیند ثبت‌نام مدارس برای سال تحصیلی آینده گفت: دستورالعمل جدید ثبت‌نام و ساماندهی مدارس ابلاغ شده و پس از پایان امتحانات، فرآیند ثبت‌نام آغاز خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر رعایت قوانین آموزشی هشدار داد: هرگونه دریافت وجه از سوی مدارس هنگام ثبت‌نام یا تحویل کارنامه مطلقاً ممنوع است. والدین نگران نباشند که عدم پرداخت هزینه‌ای مانع از امتحان دادن یا ثبت‌نام فرزندشان شود. آموزش و پرورش از کمک‌های مردمی و داوطلبانه استقبال می‌کند، اما دریافت وجه تحت عنوان ثبت‌نام یا امتحان، غیرقانونی محسوب می‌شود.