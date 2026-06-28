آیت الله فلاحتی: تشییع رهبر شهید مانوری برای نمایش عزت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی تشییع «قائد شهید امت» در استانداری با تبیین جایگاه والای رهبر شهید و ویژگیهای منحصربهفرد ایشان، این تشییع را مهم و عظیم دانست و اظهار کرد: رهبر شهید ویژگیهای فراوانی داشتند، یکی از نکات مهم این است که دنیای استکبار با دنیای اسلام و بهویژه با انقلاب اسلامی وارد جنگ شده است. ما در فضایی بودیم که با ایران جنگهای فراوانی، هم بهصورت مستقیم و هم غیرمستقیم، صورت گرفت.
۷ ویژگی برجسته رهبر شهید؛ ویژگی برجسته رهبر شهید از نگاه آیتالله فلاحتی
آیت الله فلاحتی با برشمردن هفت ویژگی کلیدی از رهبر شهید، گفت: اولین ویژگی این است که حضرت امام خامنهای، رهبر امت اسلامی بود، نه فقط رهبر جمهوری اسلامی.
وی با بیان اینکه ایشان مرجع تقلید جهان تشییع بود مردی شجاع، نترس و کسی بود که از هیچ قدرتی نمیهراسید و مهارت برخورد با قدرتها را داشت را از ویژگی دود و سوم رهبر شهید بیان کرد.
آیتالله فلاحتی دلسوز امت بودن، مدیری کارآمد و سیاستمدار بودن ، جایگاه والا در نزد علمای دین و افتخار جهان اسلام و حوزههای علمیه از دیگر ویژگی مهم رهبر شهید انقلاب اسلامی برشمرد.
تلاطم در دنیای استکبار از فقدان جسمانی رهبر شهید
وی با اشاره به ابعاد این مراسم تصریح کرد: این تشییع، یک مانور و تجلی عزت، شکوه و عظمت جمهوری اسلامی است و به عنوان یک تشییع عظیم در تاریخ معاصر ایران یاد خواهد شد.
نماینده ولی فقیه در سپاه قدس گیلان با بیان اینکه شهادت و نبود جسمانی این مرد بزرگ، خطرناکتر از وجود جسمانی ایشان است، اظهار کرد: شهادت رهبر شهید تلاطمی را در جهان امروز ایجاد کرده است و استکبار و سردرمداران آن دچار تلاطم جهانی شدهاند.
وی با اشاره به اینکه روح بلند رهبر شهید مانند آفتاب در تمام دنیا میدرخشد و آنها از او میهراسند، گفت: پیوند این مراسم با مظلومان تاریخ است ؛این تشییع، اذهان تمام مظلومان در تمام تاریخ را به خود جلب میکند.
آیت الله فلاحتی با بیان اینکه بنا است که شعارها و بنرهای این تشییع، شعار انتقام و خونخواهی باشد ، گفت:باید این تشییع بهگونهای حرکت کند و چنان توسط رسانهها و اهل قلم پوشش داده شود که نشان دهد همه امتهای اسلام و آزادگان، خواستار انتقام از این دو جنایتکار هستند.
وی با تأکید بر ماندگاری نظام اسلامی، گفت:این انقلاب به نام اسلام، قرآن و جمهوری اسلامی است و بقای نظام، وابسته به اراده الهی است.
نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه همه رسانهها، اهل قلم و دغدغهمندان باید بدانند که این نظام با مردمش از بین رفتنی نیست؛ هرچند که فراز و نشیبهایی خواهد داشت.، تصریح کرد:این نظام با بازی و شیاطین نمیماند، بلکه با دلسوزی باقی خواهد ماند و قطعاً به دست صاحب اصلی خود خواهد رسید.
وی با اشاره به اوج و عظمت موجود گفت : این عظمت و قدرت بهآسانی بهدست نیامده، بلکه با خون بهدست آمده و تحت مدیریت دو مرجع رهبری، این نظام و انقلاب به جایگاه کنونی خود رسیده است.
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