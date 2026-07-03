به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله رسول فلاحتی در خطبههای این هفته نماز جمعه، با توصیه به تقوای الهی به عنوان بهترین توشه آخرت، به تبیین مسئله گناه و ضرورت اجتناب از آن پرداخت و با استناد به روایتی از امیرالمومنین علی (ع) و پیامبر اکرم (ص)، اظهار کرد: اگر گناه در خفا باشد، ضرر آن متوجه خود فرد است؛ اما اگر گناه علنی شود و جامعه در برابر آن واکنش نشان ندهد، آسیب آن دامنگیر همه خواهد شد.
امام جمعه رشت با گرامیداشت ۱۲ تیرماه، سالروز افشای حقوق بشر آمریکایی، به جنایات متعدد ایالات متحده علیه ایران اسلامی اشاره کرد و گفت: از کودتای نوژه در تیرماه ۵۹، جنگ تحمیلی هشت ساله، سرنگونی هواپیمای مسافربری با ۲۹۰ سرنشین، مسدود کردن داراییهای ایران، حمایت از منافقین و داعش تا تحریمهای ظالمانه، همه نشان از چهره منحوس حقوق بشر آمریکایی دارد.
آیتالله فلاحتی تصریح کرد: آمریکاییها نمیتوانند یک کشور قدرتمند و مستقل را تحمل کنند، اما ملت ایران با ایستادگی خود، در جنگ جهانی علیه ایران پیروز شده است.
وی در ادامه به ویژگیهای برجسته رهبر شهید اشاره کرد و اظهار داشت: ایشان مرجع تقلید، شجاع، دلسوز، مدیر کارآمد، سیاستمدار و از نوابغ حوزههای علمیه بودند که جهان اسلام به وجود ایشان افتخار میکرد. تشییع باشکوه ایشان در ایران، قم، کربلا و نجف نشاندهنده عظمت این گوهر بیبدیل است.
امام جمعه رشت با بیان اینکه تشییع پیکر رهبر شهید، دو پیام مهم دارد، افزود: اولاً این رویداد بزرگ تاریخی، عظمت امت اسلام را به نمایش میگذارد و ثانیاً انتقام از قاتلانش (نتانیاهو و ترامپ) باید محقق شود.
آیتالله فلاحتی در بخش دیگری از سخنان خود به تحرکات نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکاییها با وجود تفاهمنامهها، همچنان در خلیج فارس حضور دارند و به بمباران لبنان ادامه میدهند. از نیروهای مسلح به ویژه سپاه پاسداران میخواهیم که خلیج فارس را برای آمریکاییها و همپیمانانشان به جهنم تبدیل کنند.
وی در پایان با تشکر از حضور حماسی مردم در تشییع پیکر رهبر شهید، گفت: مردم ایران با هوشیاری و اتحاد، اجازه نخواهند داد دشمنان به اهداف شوم خود برسند.
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