به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) از شروع دوباره فعالیت بخش متوقفشده قبلی خود شامل شرکت کشتیسازی اروندان و شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا خبر داد.
بر اساس این افشا که در قالب اطلاعات با اهمیت گروه «الف» منتشر شده، فعالیت دو شرکت زیرمجموعه این گروه پس از یک دوره توقف از سر گرفته شده است.
طبق اعلام شرکت، فعالیت شرکت کشتیسازی اروندان از تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۵ و فعالیت شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا از تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ دوباره آغاز شده است. توقف این بخش از فعالیتها پیشتر در ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ رخ داده بود.
در این اطلاعیه همچنین به ابعاد مالی این بخش از فعالیتها اشاره شده است؛ بر اساس گزارش شرکت، درآمد عملیاتی شرکت اصلی در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ معادل ۱۸۵ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال بوده است. علاوه بر این، سود سهام شناساییشده از شرکت کشتیرانی حافظ دریای آریا در همان دوره در مجموع ۱۴۴ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
طبق اعلام «حکشتی»، بخش فعالیتی که دچار توقف شده بود ۷۸ درصد از درآمدهای عملیاتی سال مالی گذشته شرکت را به خود اختصاص داده است. موضوعی که نشان میدهد ازسرگیری فعالیت این بخش میتواند تأثیر مهمی بر روند درآمدی شرکت در دورههای آتی داشته باشد.
گفتنی است این اطلاعیه در واقع اصلاحیه اطلاعیه قبلی شرکت بوده و به دلیل ارسال نشدن برخی پیوستها از جمله نامه و گزارش تفسیری بهروزشده مدیریت، دوباره در سامانه کدال منتشر شده است.
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