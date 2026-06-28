به گزارش خبرنگار مهر، الهمراد عفیفیپور، معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی، امروز (یکشنبه، ۷ تیر) در گفتگوی تلویزیونی با اشاره به ظرفیت گسترده حملونقل دریایی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۳ هزار و ۸۷۱ دریانورد گواهینامهدار در کشور فعالیت میکنند. دریانورد به فردی گفته میشود که دارای گواهینامه معتبر دریانوردی بوده و بر اساس آن، روی کشتیها با ابعاد و کاربریهای مختلف مشغول به فعالیت است.
وی افزود: در سطح جهان حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد تجارت بینالمللی از طریق دریا انجام میشود، اما ایران با توجه به برخورداری از موقعیت راهبردی دریایی، دسترسی به آبهای آزاد، سواحل شمالی و جنوبی و بنادر متعدد، سهم بیشتری از تجارت خود را از طریق حملونقل دریایی انجام میدهد.
۹۰ درصد تجارت ایران از مسیر دریا انجام میشود
معاون امور دریایی سازمان بنادر بیان کرد: بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور در حوزه صادرات و واردات از طریق دریا انجام میشود و میتوان با اطمینان گفت بخش عمده جابهجایی کالاهای تجاری کشور از مسیر حملونقل دریایی صورت میگیرد؛ هرچند از مرزهای زمینی و هوایی نیز تبادلات اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها انجام میشود، اما آنچه اهمیت ویژهای دارد، تجارت دریایی و حملونقل کالا از طریق دریا با نقاط مختلف جهان است.
وی با اشاره به ظرفیت بنادر کشور گفت: بنادر شمالی و جنوبی ایران در مجموع بیش از ۳۰۰ میلیون تن ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا دارند و سالانه نیز تقریباً در همین سطح، جابهجایی کالا در بنادر کشور انجام میشود، هرچند این میزان در سالهای مختلف با نوساناتی همراه است.
عفیفیپور ادامه داد: در بنادر کشور انواع کالاهای صادراتی، وارداتی، نفتی، کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز بخش توسعه کشور جابهجا میشود. همچنین شمار قابل توجهی از بنادر، بهویژه در سواحل شمال و جنوب، در حوزه فعالیتهای شیلاتی و صیادی نیز نقشآفرینی میکنند؛ ایران بهویژه در سواحل جنوبی، از مجتمعهای بزرگ کشتیسازی برخوردار است که در زمینه ساخت و تعمیر انواع شناورها فعالیت میکنند و بخش مهمی از توانمندی صنعت دریایی کشور را تشکیل میدهند.
معاون امور دریایی سازمان بنادر تصریح کرد: حملونقل دریایی و صنعت دریانوردی تنها به جابهجایی کالا محدود نمیشود و مجموعهای از بخشهای مختلف را در بر میگیرد که در کنار یکدیگر زنجیره بزرگ اقتصاد دریامحور کشور را شکل میدهند، مجموعه حملونقل دریایی و صنعت دریانوردی کشور، با پشتیبانی از بیش از ۹۰ درصد تجارت دریایی ایران، نقش اساسی در تداوم فعالیتهای تجاری، صادرات و واردات و ارتباط اقتصادی کشور با بازارهای جهانی ایفا میکند.
فاز سوم بندر شهید رجایی در حال اجراست
وی با اشاره به روند توسعه زیرساختهای بندری کشور، اظهار کرد: توسعه بنادر با جدیت در دستور کار قرار دارد و در حال حاضر پروژههای متعددی در بنادر مختلف کشور در حال اجرا است، فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی به عنوان بزرگترین بندر کانتینری کشور در حال اجراست. همچنین طرحهای توسعهای متعددی در بنادر بوشهر، گناوه و چابهار، به عنوان بزرگترین بندر اقیانوسی ایران، در دست اقدام قرار دارد.
بندر مکران در آستانه آغاز عملیات اجرایی
عفیفیپور یادآور شد: بنادر کشور در شرایط کنونی به کارگاههای بزرگ سازندگی تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که همزمان با انجام عملیات تخلیه و بارگیری کالا به صورت ۲۴ ساعته و در تمام روزهای هفته، پروژههای توسعهای نیز بدون وقفه در حال اجرا هستند؛ بندر بزرگ مکران نیز یکی دیگر از پروژههای مهم بندری کشور است که جانمایی و طراحیهای اولیه آن انجام شده و پس از طی مراحل، عملیات اجرایی آن آغاز خواهد شد. از این رو، توسعه زیرساختهای بندری کشور هیچگاه متوقف نشده و همچنان با برنامههای متعدد ادامه دارد.
وی با اشاره به توسعه تجهیزات حوزه حملونقل دریایی، گفت: یکی دیگر از محورهای مهم، تجهیز ناوگان دریایی و تأمین تجهیزات مورد نیاز بنادر برای پشتیبانی از حملونقل دریایی است که این اقدامات نیز در دست اجرا قرار دارد؛ با ورود تدریجی این تجهیزات به چرخه خدمات، آثار مثبت آن در ارتقای تجارت دریایی کشور و افزایش کیفیت خدمات بندری بهطور ملموس نمایان خواهد شد.
معاون امور دریایی سازمان بنادر با تأکید بر جایگاه نیروی انسانی در صنعت دریانوردی، بیان کرد: یکی از مهمترین مؤلفههای حملونقل دریایی، دریانوردان هستند که نقش اصلی و کلیدی را در این حوزه بر عهده دارند. به همین دلیل نیز سازمان جهانی دریانوردی، ۲۵ ژوئن، مصادف با چهارم تیرماه، را به عنوان «روز جهانی دریانورد» نامگذاری کرده است، این نامگذاری با هدف تأکید بر نقش حیاتی دریانوردان در زنجیره حملونقل دریایی و تجارت جهانی انجام شده است.
قرارداد ۲۷ ساله ایران و قزاقستان
وی از امضای قرارداد همکاری بلندمدت میان ایران و قزاقستان برای توسعه همکاریهای لجستیکی خبر داد و گفت: تا ساعاتی دیگر با امضای قرارداد ۲۷ ساله میان ایران و قزاقستان، یک مرکز لجستیکی مشترک راهاندازی خواهد شد. یکی از مهمترین مؤلفههای اقتصاد دریامحور در جهان، ترانزیت کالا است و ایران با برخورداری از سواحل شمالی و جنوبی، بنادر مجهز و قرار گرفتن در مسیر کریدورهای شرق ـ غرب و شمال ـ جنوب، از ظرفیت بالایی برای توسعه ترانزیت بینالمللی برخوردار است.
ترانزیت ۱.۵ میلیون تن کالا از کریدور شمال به جنوب
عفیفیپور ادامه داد: کشور قزاقستان با هدف بهرهگیری از ظرفیت بنادر شمالی و جنوبی ایران، درخواست سرمایهگذاری ارائه کرده و پس از امضای این قرارداد، ترمینال کالایی بندر شهید رجایی را تجهیز و برای بهرهبرداری آماده خواهد کرد؛ بر اساس برنامهریزیهای انجامشده و ظرفیتهای بازاریابی پیشبینیشده، سالانه حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالا از طریق کریدور ترانزیتی شمال - جنوب جابهجا خواهد شد.
امضای نخستین قرارداد کاملا خارجی در بنادر ایران
وی تصریح کرد: پیش از این نیز سرمایهگذاریهای مشترک خارجی با مشارکت شرکتهای ایرانی در بنادر کشور انجام شده بود، اما این قرارداد در نوع خود نخستین قرارداد کامل با یک شرکت خارجی برای ترمینالداری در بنادر ایران به شمار میرود؛ این توافق، نشانهای از اثرگذاری اقتصاد دریایی و تجارت دریایی ایران در جهان است و همچنین بیانگر ظرفیتهای ایجادشده در کشور برای توسعه کریدور شمال - جنوب و افزایش سهم ایران در ترانزیت منطقهای است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر یادآور شد: توسعه ترانزیت از مسیر ایران علاوه بر بهرهبرداری از ظرفیتهای موجود بنادر، میتواند به ایجاد اشتغال، بهبود معیشت مردم و استفاده حداکثری از زیرساختهای بندری کشور منجر شود.
وی درباره زیرساختهای اجرای قرارداد ایران و قزاقستان نیز گفت: این توافق بر پایه زیرساختهای موجود کشور شکل گرفته و از ظرفیت خطوط ریلی، شبکه جادهای، اسکلهها، ناوگان دریایی و تجهیزات بندری موجود در بندر شهید رجایی و بنادر شمالی بهره خواهد برد.
عفیفیپور افزود: در کنار استفاده از ظرفیتهای فعلی، توسعه مستمر زیرساختها و تجهیزات بندری نیز همواره در دستور کار قرار دارد تا ضمن افزایش کیفیت خدمات و ارتقای ظرفیت بنادر، زمینه برای جذب سرمایهگذاران و متقاضیان جدید استفاده از کریدورهای ترانزیتی ایران فراهم شود؛ روند توسعه کمی و کیفی زیرساختهای بندری کشور به صورت مستمر ادامه دارد و همین ارتقای ظرفیتها موجب شده است کشورهای مختلف برای بهرهگیری از توان لجستیکی و ترانزیتی ایران درخواست همکاری و سرمایهگذاری ارائه کنند.
وی درباره جزئیات قرارداد ۲۷ ساله ایران و قزاقستان اظهار کرد: مرکز لجستیکی مورد نظر احداث شده است، اما تکمیل زیرساختها و آمادهسازی کامل آن حدود دو سال زمان خواهد برد. در قرارداد ۲۷ ساله منعقدشده، دو سال نخست به تکمیل زیرساختها و آمادهسازی مرکز اختصاص یافته و ۲۵ سال نیز برای بهرهبرداری از این مجموعه در نظر گرفته شده است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر در پایان خاطرنشان کرد: این قرارداد بر اساس الگوهای بینالمللی تنظیم شده و چارچوب آن با بهرهگیری از استانداردهای رایج در قراردادهای بینالمللی تدوین شده است؛ مطابق مفاد قرارداد، در صورت توافق طرفین، امکان تمدید همکاری در چارچوب توافقات بینالمللی وجود خواهد داشت.
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