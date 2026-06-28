به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی ظهر یکشنبه در همایش مدیریت محلهمحور شهرستان سنندج و آیین آغاز به کار شوراهای محلات این شهر، با اشاره به آموزههای قرآن کریم در حوزه حکمرانی و مسئولیت اجتماعی اظهار کرد: قرآن تنها به بیان فرایض عبادی محدود نمیشود، بلکه بر اصولی همچون عدالت، کرامت انسانی، مسئولیتپذیری اجتماعی و ضرورت مشارکت مردم در اداره امور تأکید دارد.
وی با بیان اینکه الگوی مدیریت در جامعه اسلامی بر پایه مشورت و حضور مردم شکل میگیرد، افزود: اگر تصمیمگیریها بدون توجه به نظر مردم انجام شود، نمیتواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه باشد؛ از این رو شوراها باید بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تحقق مردمسالاری مورد توجه جدی قرار گیرند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید در میان مردم حضور داشته باشند، مشکلات آنان را از نزدیک لمس کنند و در برابر مطالباتشان پاسخگو باشند، چرا که خدمت صادقانه اساس اعتماد عمومی است.
ماموستا رستمی ادامه داد: خدمتگزاری و عدالتمحوری از مهمترین رسالتهای مدیران در نظام اسلامی است و هر میزان این دو اصل در عمل تقویت شود، میزان رضایت و همراهی مردم نیز افزایش خواهد یافت.
وی همچنین با اشاره به اهمیت تقویت سرمایه اجتماعی در محلات گفت: محلات بهترین بستر برای تحقق مشارکت مردمی و ارتقای همبستگی اجتماعی هستند و شوراهای محلات میتوانند نقش مؤثری در پیوند میان مردم و مدیریت شهری ایفا کنند.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری در پایان تأکید کرد: توجه به مشورت، شنیدن صدای مردم و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، نهتنها یک توصیه اخلاقی بلکه یک ضرورت مدیریتی برای پیشرفت و توسعه پایدار جامعه است.
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