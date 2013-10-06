تقدیر از داوران سومین جشن کتاب سال سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این مراسم سیدمحسن هاشمی مدیر اجرایی جشن کتاب سال سینمای ایران ضمن برشمردن ماموریت این جشن در معرفی و ستایش از کوششهای فرهنگ مکتوب سینمایی، از اینکه به دلیل تعطیلی خانه سینما مراسم انجام سپاس با تاخیر 21 ماهه برگزار شد، از داوران عذرخواهی کرد.

فرهاد توحیدی رئیس هیات مدیره خانه سینما با تقدیر از داوران سومین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران اضافه کرد: منزلت و وزانت شما عزیزان باعث اعتبار معنوی این جایزه بوده است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد که این برنامه فرهنگی خانه سینما در هیات مدیره آتی نیز دنبال و اجرایی شود.

امیر اثباتی از اعضای هیات مدیره خانه سینما نیز گفت: امیدوارم با استقرار هیات مدیره جدید دبیرخانه این جایزه مجددا فعال شود و هیات داوران چهارمین دوره برگزیده شوند و کتابهای 2 سال گذشته بررسی شود و انشاءالله آیین اعطای جوایز در اردیبهشت ماه 93 همزمان با رویداد نمایشگاه بین المللی کتاب برپا شود.

وی ادامه داد: ما برآن بودیم تا کتابخانه خانه سینما به عنوان مرجع تحقیقات و پژوهشهای سینمای تبدیل شود.

محمدرضا موئینی هم از اینکه خانه سینما اینگونه قدمهای فرهنگی را برای پیشبرد فرهنگ مکتوب سینما برعهده گرفته، ستود و اظهار امیدواری کرد که با برگزاری منظم و طی چندین دوره این جایزه بتواند نقش مهمی در تالیف و ترجمه و نشر کتابهای سینمایی ایفا کند.

گلی امامی رئیس هیات داوران سومین جایزه کتاب سال سینمای ایران ضمن ابراز خرسندی از بازگشایی خانه سینما گفت: برگزاری این جایزه توسط خانه سینما فرصت خوبی برای ما بود که در یک دوره فشرده 5 ماهه همه‌ آثار مکتوب سینمای کشور را مطالعه کنیم.

شهاب‌الدین عادل دیگر داور جایزه کتاب سال سینمای ایران ابراز امیدواری کرد که با تداوم روند برگزاری این جایزه خانه سینما نقش موثری در جریان سازی فرهنگ مکتوب سینما بدست آورد کمااینکه امروز نیز در دبیرخانه جایزه کتاب سال و جایزه کتاب فصل از برگزاری این جایزه در خانه سینما ابراز شگفتی کرده و آن را تحسین می‌کنند.

رضا درستکار منتقد و نویسنده سینما از داوران سومین جایزه کتاب سال سینمایی ایران از اینکه پس از سالها عضویت در خانه سینما به عنوان داور برگزیده شده ابراز خرسندی کرد و پیشنهاد داد که خانه سینما و دیگر متولیان سینما در کشور از تالیف راجع به سرمایه‌های سینمای ایران با سفارش و یا خرید نسخه حمایت کنند.

در پایان این نشست محمدمهدی عسگرپور با اشاره به تجربه 4 سال اخیر خانه سینما آن را پیشرفتی معادل 20 سال تجربه برای فعالیت صنفی سینماگران دانست و اضافه کرد: در مجموعه‌ فعالیتهای خانه سینما برگزاری جایزه کتاب سال سینمایی ایران کاملا فرهنگی است به این معنا که عمده‌ فعالیتهای خانه سینما یا صنفی محض است و یا مثل جشن سینمای ایران صنفی فرهنگی است.

وی ابراز امیدواری کرد در دوره‌های آتی هیات مدیره نیز توجه به برگزاری این جایزه مغفول نماند.

محمدمهدی عسگرپور در پایان این نشست با اشاره به تیتر یکی از روزنامه‌ها گفت: در این 21 ماهی که خانه سینما تعطیل بود، کسانی که نقش ستون پنجم را برای دشمن خانه سینما ایفا می‌کردند امروز خود را به عنوان جریان و راه سوم معرفی می‌کنند، حال آنکه رفتار و گفتار آنها در این چند سال به میمنت جریان اطلاعات ثبت و ضبط شده است.

سومین جایزه کتاب سال سینمای ایران به ریاست گلی امامی، رخساره قائم مقامی، شهاب الدین عادل، رضا درستکار، جمال امید، امید روحانی ، شهرام جعفری‌نژاد برگزار شد.

در بخش ترجمه این جایزه فتاح مهدی برای ترجمه "پیش درآمدی بر فیلم"، در بخش گردآوردی و تدوین بهزاد رحیمیان "مجموعه دانشنامه سینمایی" و همچنین هیات داوران برای کوشش و فعالیت محمد گذرآبادی قلم زرین افتخار تقدیر شده بودند. همچنین از میان ناشران حسن کیائیان مدیر نشر چشمه به عنوان بهترین ناشر معرفی شد.

سومین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران با نمایش مستندی و اهدای قلم زرین به پرویز داویی با حضور مسعود کیمیایی برپا شده بود.