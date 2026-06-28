به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی پیش از ظهر روز یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای هفتم تیر که در گلزار شهدای سوم خرداد قم برگزار شد، اظهار کرد: ۹۵ درصد پروندههای ورودی به دادگستری استان حداکثر ظرف ۴۹ روز تعیین تکلیف میشود.
وی افزود: موجودی پروندههای دادگستری قم در نتیجه اجرای برنامههای تحول قضایی از ۲۸ هزار فقره به بیش از ۱۳ هزار پرونده کاهش یافته و هماکنون تنها ۱۳ پرونده با قدمت بیش از یک سال در استان وجود دارد.
رئیس کل دادگستری استان قم گفت: ۶۰ درصد سند تحول قضایی در سطح کشور محقق شده و تمامی برنامههای عملیاتی پیشبینی شده برای دادگستری قم نیز به طور کامل اجرا شده است که این عملکرد، دادگستری قم را به عنوان دادگستری برتر کشور معرفی کرده است.
بازگشت ۵۲۰۰ میلیارد ریال به بیتالمال
موسوی با اشاره به رویکرد قاطع دستگاه قضا در مبارزه با فساد عنوان کرد: در یکی از پروندههای مهم رسیدگی شده، نزدیک به پنج هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال از اموال به بیتالمال بازگردانده شد.
وی گفت: راهاندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی عدلیران، حذف فرآیندهای کاغذی و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، بخشی از برنامههای تحولآفرین دستگاه قضایی است و قضات استان با استفاده از دانش روز به جرایم نوپدید از جمله پروندههای مرتبط با رمز ارز و کلاهبرداریهای اینترنتی رسیدگی میکنند.
شرارتها در قم ۸۰ درصد کاهش یافت
موسوی با اشاره به وضعیت امنیتی استان اظهار کرد: امنیت پایدار در سراسر قم برقرار است و میزان شرارتها حدود ۸۰ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: جرایمی مانند سرقت مسلحانه و آدمربایی در استان حذف شده و آمار طلاق نیز ۲۶ درصد کاهش یافته است.
رئیس کل دادگستری استان قم تأکید کرد: اگر دستگاه قضایی در انجام وظایف خود عملکرد مطلوبی نداشته باشد، تلاش سایر دستگاههای امنیتی و انتظامی نیز به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.
۶۲ درصد پروندههای شوراهای حل اختلاف با سازش پایان مییابد
موسوی با اشاره به عملکرد شوراهای حل اختلاف گفت: از هر ۱۰۰ پرونده ارجاع شده به شوراهای حل اختلاف، ۶۲ پرونده با صلح و سازش مختومه میشود.
وی افزود: سال گذشته نیز ۷۲ هزار پرونده از طریق صلحیاران و سازوکارهای سازشی حل و فصل شد و اساساً به دادگاه ارجاع نشد.
همه دستگاهها برای میزبانی زائران آماده باشند
موسوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: همه دستگاهها و نهادهای اجرایی باید امکانات لازم را برای اسکان و خدمترسانی به زائران فراهم کنند تا این مراسم با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.
وی افزود: چهار دهه رهبری ایشان سرشار از ایثار، دلسوزی و پدری برای ملت ایران بود و همه دستگاهها در قبال برگزاری شایسته این مراسم مسئولیت دارند.
رئیس کل دادگستری استان قم در پایان با گرامیداشت هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی اظهار کرد: آمریکا با وجود ادعای دفاع از حقوق بشر، بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان به شمار میرود.
قم- رئیس کل دادگستری قم از تعیین تکلیف ۹۵ درصد پروندههای قضایی در کمتر از ۵۰ روز در محاکم قضایی این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید کاظم موسوی پیش از ظهر روز یکشنبه در آیین گرامیداشت شهدای هفتم تیر که در گلزار شهدای سوم خرداد قم برگزار شد، اظهار کرد: ۹۵ درصد پروندههای ورودی به دادگستری استان حداکثر ظرف ۴۹ روز تعیین تکلیف میشود.
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