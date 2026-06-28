حق شناس: تشییع قائد شهید رویدادی تاریخی و ماندگار است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حقشناس بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی تشییع قائد شهید در استانداری گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تکلیف مهمی فارغ از مسئولیت کنونی در راستای این کار بزرگ بر دوش ما قرار دارد و باید با تمام توان برای برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی تلاش کنیم.
وی با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید یک «اتفاق تاریخی» است، تصریح کرد: اقداماتی که توسط رهبر شهید طی ۳۷ سال گذشته در حوزههای مختلف صورت گرفته است، بینظیر و در طول تاریخ همانندی ندارد.
استاندار گیلان با اشاره به ابعاد گسترده خدمات و مجاهدتهای رهبر شهید، افزود: این اقدامات شامل حوزههای استقلال سیاسی، حفظ تمامیت ارضی کشور، توجه به فرهنگ و هنر، اقتصاد مقاومتی، ورزش، کشاورزی و سایر عرصههای حیاتی است که هر یک بهتنهایی میتواند الگویی برای تاریخ معاصر باشد.
حقشناس در ادامه با اشاره به همافزایی و تجمیع دستگاههای اجرایی برای برگزاری این مراسم، خاطرنشان کرد: این همافزایی به این دلیل است که همگی قدردان رهبری هستیم که از تمام وجودش برای ایران اسلامی گذشت و اینک وظیفه داریم با برگزاری باشکوه این آیین، ارادت خود را به مقام والای ایشان نشان دهیم.
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