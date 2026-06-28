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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

حق شناس: تشییع قائد شهید رویدادی تاریخی و ماندگار است

حق شناس: تشییع قائد شهید رویدادی تاریخی و ماندگار است

رشت- استاندار گیلان با بیان اینکه تشییع قائد شهید رویدادی تاریخی و ماندگار است، گفت: برگزاری باشکوه تشییع تکلیفی سنگین بر دوش همه مسئولان است.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق‌شناس بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی تشییع قائد شهید در استانداری گیلان، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی، اظهار کرد: تکلیف مهمی فارغ از مسئولیت کنونی در راستای این کار بزرگ بر دوش ما قرار دارد و باید با تمام توان برای برگزاری باشکوه این مراسم تاریخی تلاش کنیم.

وی با تأکید بر اینکه تشییع رهبر شهید یک «اتفاق تاریخی» است، تصریح کرد: اقداماتی که توسط رهبر شهید طی ۳۷ سال گذشته در حوزه‌های مختلف صورت گرفته است، بی‌نظیر و در طول تاریخ همانندی ندارد.

استاندار گیلان با اشاره به ابعاد گسترده خدمات و مجاهدت‌های رهبر شهید، افزود: این اقدامات شامل حوزه‌های استقلال سیاسی، حفظ تمامیت ارضی کشور، توجه به فرهنگ و هنر، اقتصاد مقاومتی، ورزش، کشاورزی و سایر عرصه‌های حیاتی است که هر یک به‌تنهایی می‌تواند الگویی برای تاریخ معاصر باشد.

حق‌شناس در ادامه با اشاره به هم‌افزایی و تجمیع دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری این مراسم، خاطرنشان کرد: این هم‌افزایی به این دلیل است که همگی قدردان رهبری هستیم که از تمام وجودش برای ایران اسلامی گذشت و اینک وظیفه داریم با برگزاری باشکوه این آیین، ارادت خود را به مقام والای ایشان نشان دهیم.

کد مطلب 6873340

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