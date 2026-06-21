به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاددانشگاهی، علی منتظری رئیس این نهاد در ابلاغیهای خطاب به رؤسای واحدهای سازمانی، پژوهشگاهها، پژوهشکدهها، دانشگاهها و مراکز رسانهای جهاددانشگاهی، خواستار بسیج تمامی ظرفیتهای این نهاد برای پاسداشت مقام رهبر شهید انقلاب اسلامی و مشارکت مؤثر در برگزاری هرچه باشکوهتر آیینهای تشییع و تدفین ایشان شد.
در بخشی از این ابلاغیه آمده است: عروج ملکوتی و شهادت مظلومانه حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای(قدسالله نفسه الزکیه) اسوه مقاومت، ضایعهای عظیم و جانسوز برای امت اسلامی است.
رئیس جهاددانشگاهی با یادآوری منویات رهبر شهید انقلاب درباره جایگاه این نهاد و تأکید بر این فرمایش که «جهاددانشگاهی فقط یک نهاد نیست، بلکه یک فرهنگ است؛ یک سمتگیری و حرکت است»، از تمامی واحدهای سازمانی این نهاد خواست همه ظرفیتهای خود را برای پاسداشت مقام آن عزیز سفرکرده به کار گیرند.
وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید در شهرهای تهران، قم و مشهد مقدس، این مراسم را فراتر از یک رویداد ملی دانست و تصریح کرد: این آیین، نمایشی از اتحاد، اراده ملی و تجدید میثاق با آرمانهای بلند انقلاب اسلامی خواهد بود و برگزاری مردمی، حماسی و باشکوه آن بار دیگر اقتدار جمهوری اسلامی ایران را به نمایش خواهد گذاشت.
در این ابلاغیه، از تمامی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی خواسته شده است با هماهنگی کامل و مستمر با ستادهای استانی مراسمهای وداع با رهبر شهید، در حوزههای فرهنگی و تبلیغی، علمی و آموزشی و همچنین اجرایی و پشتیبانی، اقدامات لازم را بهصورت جهادی انجام دهند.
بر اساس این ابلاغیه؛ فعالسازی ظرفیتهای رسانهای، هنری و تبلیغی این نهاد برای دعوت گسترده از اقشار مختلف مردم بهویژه دانشگاهیان و دانشجویان برای حضور پرشور در مراسم؛ تولید و انتشار محتوا با محوریت معرفی ابعاد شخصیتی، سیره علمی و فرهنگی رهبر شهید و بازنشر رهنمودهای ایشان با هدف آشناسازی هرچه بیشتر نسل جوان و همچنین همکاری با نهادهای متولی در زمینه نظم و انضباطبخشی حضور و ایجاد روحیه همدلی و همافزایی در میان عزاداران تأکید شده است.
وی افزود: همچنین برپایی مواکب خدمترسانی به عزاداران در مسیرهای مراسم؛ تسهیل حضور اعضاء و دانشجویان دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به جهاددانشگاهی در مراسم تشییع و نیز بسیج ظرفیتهای پژوهشی، فناورانه و خدماتی این نهاد برای ارائه خدمات مورد نیاز ستاد برگزاری مراسم؛ بهکارگیری امکانات لجستیکی و نیروی انسانی برای همکاری در برگزاری هرچه منظمتر این آیین ملی و هماهنگی تنگاتنگ با استانداریها و سایر نهادهای مسئول در استانها برای جلوگیری از هرگونه موازیکاری و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای جهاددانشگاهی از جمله موضوعاتی است که برای اجرای هرچه باشکوهتر مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی پیس بینی شده است.
براساس اینگزارش،جهاددانشگاهی عضو ستاد دانشگاهیان برای برگزاری مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب اسلامی است.
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