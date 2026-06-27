به گزارش خبرنگار مهر، ناهید پرویز پور در جلسه اطلاعرسانی مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی بر ضرورت همافزایی کمیتههای ۱۱ گانه عضو مراسم تشییع رهبر شهید تأکید کرد.
وی گفت: در آستانه مراسم وداع مردم با رهبر شهید انقلاب، برنامهریزیهای ویژهای با محوریت استاندار و نماینده معزز ولیفقیه در لرستان در قالب شورای راهبردی مراسم تشییع قائد امت در استان صورتگرفته و حوزه معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان نیز در این زمینه بهعنوان ستاد اجرایی این رویداد ملی، به ایفای نقش میپردازد.
مدیرکل اجتماعی استانداری لرستان، ادامه داد: در این راستا ۱۱ کمیته تخصصی با مسئولیت دستگاههای اجرایی متولی این رویداد تشکیل شده تا اقدامات لازم و برنامههای محوری در بخشهای مختلف، عملیاتی شود.
پرویز پور، گفت: همچنین هماهنگیهای لازم برای حضور حداکثری مردم در استانهای تهران، قم و مشهد برای حضور پرشور و گسترده مردم استان در این مراسم بزرگ و ملی در دستور کار قرار گرفته است.
وی بر ضرورت محتوی سازی و اطلاعرسانی ویژه در این حوزه تأکید کرد و افزود: برگزاری باشکوه آیین تشییع رهبر شهید انقلاب وظیفهای ملی و همگانی است.
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