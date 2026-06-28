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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۱

علت ایجاد موانع موقت و جدید در معابر تهران چیست؟

علت ایجاد موانع موقت و جدید در معابر تهران چیست؟

موانع و تغییرات موقت در برخی معابر تهران از جمله بزرگراه مدرس، به‌منظور تأمین امنیت و مدیریت تردد در مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب ایجاد شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در روزهای اخیر شاهد ایجاد موانع و تغییرات موقتی در مسیر برخی معابر و بزرگراه‌های سطح شهر، از جمله بزرگراه مدرس، بودیم؛ اما دلیل این تغییرات چیست؟!

عبدالمطهر محمدخانی در این باره گفت: این اقدامات در چارچوب تمهیدات گسترده شهرداری تهران و پلیس راهور برای برگزاری باشکوه و ایمن مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شده است.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، با توجه به ابعاد بی‌سابقه این رویداد و حضور میلیونی مردم، ایجاد زیرساخت‌های ویژه، اجتناب‌ناپذیر است.

محمدخانی تصریح کرد: در عین حال هدف اصلی از ایجاد این مسیر بنابر تصمیم و پیشنهاد پلیس راهور، حفظ ایمنی و سلامت عزاداران و تسهیل عملیات امداد و نجات است و امکان واکنش سریع به هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری را در میان جمعیت عظیم فراهم می‌کند.

وی افزود: مسیر اصلی تشییع و مراسم، به صورت یک کریدور گسترده در قلب تهران از شرق به غرب طراحی شده است. این کریدور از خیابان دماوند آغاز، از میدان امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، میدان انقلاب، خیابان آزادی و میدان آزادی عبور کرده و تا بزرگراه شهید لشکری ادامه می‌یابد.

محمدخانی با اشاره به ایجاد این مسیرهای موقت گفت: اگرچه ممکن است به صورت موقت محدودیت‌هایی را برای تردد روزمره ایجاد کند، اما به نیت حفظ سلامت هموطنان در یکی از بزرگترین گردهمایی‌های تاریخ کشور صورت گرفته است.

کد مطلب 6873373
محدثه رمضانعلی

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