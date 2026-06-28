علت ایجاد موانع موقت و جدید در معابر تهران چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در روزهای اخیر شاهد ایجاد موانع و تغییرات موقتی در مسیر برخی معابر و بزرگراه‌های سطح شهر، از جمله بزرگراه مدرس، بودیم؛ اما دلیل این تغییرات چیست؟!

عبدالمطهر محمدخانی در این باره گفت: این اقدامات در چارچوب تمهیدات گسترده شهرداری تهران و پلیس راهور برای برگزاری باشکوه و ایمن مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام شده است.

به گفته سخنگوی شهرداری تهران، با توجه به ابعاد بی‌سابقه این رویداد و حضور میلیونی مردم، ایجاد زیرساخت‌های ویژه، اجتناب‌ناپذیر است.

محمدخانی تصریح کرد: در عین حال هدف اصلی از ایجاد این مسیر بنابر تصمیم و پیشنهاد پلیس راهور، حفظ ایمنی و سلامت عزاداران و تسهیل عملیات امداد و نجات است و امکان واکنش سریع به هرگونه حادثه یا شرایط اضطراری را در میان جمعیت عظیم فراهم می‌کند.

وی افزود: مسیر اصلی تشییع و مراسم، به صورت یک کریدور گسترده در قلب تهران از شرق به غرب طراحی شده است. این کریدور از خیابان دماوند آغاز، از میدان امام حسین(ع)، خیابان انقلاب، میدان انقلاب، خیابان آزادی و میدان آزادی عبور کرده و تا بزرگراه شهید لشکری ادامه می‌یابد.



محمدخانی با اشاره به ایجاد این مسیرهای موقت گفت: اگرچه ممکن است به صورت موقت محدودیت‌هایی را برای تردد روزمره ایجاد کند، اما به نیت حفظ سلامت هموطنان در یکی از بزرگترین گردهمایی‌های تاریخ کشور صورت گرفته است.