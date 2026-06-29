به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه-تهران نیز در محدوده حدفاصل نسیم‌شهر تا دهشاد و همچنین محدوده احمدآباد مستوفی، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

سرهنگ محبی ادامه داد: محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از انسداد کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.