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۸ تیر ۱۴۰۵، ۹:۰۲

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران

ترافیک نیمه‌سنگین در محورهای منتهی به تهران

جانشین پلیس راه راهور فراجا، از ترافیک نیمه‌سنگین در آزادراه‌های قزوین-کرج-تهران، ساوه-تهران و محور شهریار-تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: در آزادراه قزوین-کرج-تهران، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه-تهران نیز در محدوده حدفاصل نسیم‌شهر تا دهشاد و همچنین محدوده احمدآباد مستوفی، تردد خودروها با ترافیک نیمه‌سنگین همراه است.

سرهنگ محبی ادامه داد: محور شهریار-تهران نیز در برخی مقاطع با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین از انسداد کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شده و با رعایت قوانین و مقررات رانندگی، سفری ایمن را تجربه کنند.

کد مطلب 6873860

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