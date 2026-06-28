به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با رد شایعات منتشرشده درباره اعمال ممنوعیت تردد در ورودیهای تهران همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: محدودیت تردد به شکل کلی در دستور کار پلیس نیست و تنها بهصورت مقطعی و محدود در پیرامون محل برگزاری مراسم، محدودیتها و ممنوعیتهایی اعمال خواهد شد.
وی افزود: تمامی این محدودیتهای مقطعی با پیشبینی و معرفی مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان همراه خواهد بود تا رفتوآمد در سایر محورهای پایتخت بدون مشکل انجام شود.
رئیس پلیس راهور فراجا همچنین تأکید کرد: اخبار منتشرشده مبنی بر بسته شدن کامل جادهها و ورودیهای تهران از روز جمعه صحت ندارد و ادعای بسته شدن ورودیهای پایتخت به روی خودروهای شهرستانی نیز بهطور کامل تکذیب میشود.
سردار حسینی خاطرنشان کرد: هرگونه محدودیت یا ممنوعیت ترافیکی احتمالی صرفاً از طریق اطلاعیههای رسمی پلیس راهور فراجا اطلاعرسانی خواهد شد و شهروندان باید اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.
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