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۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۰۹

سردار حسینی: ورودی‌های تهران بسته نمی‌شود؛ محدودیت‌ها مقطعی است

سردار حسینی: ورودی‌های تهران بسته نمی‌شود؛ محدودیت‌ها مقطعی است

رئیس پلیس راهور فراجا با تکذیب شایعات درباره بسته شدن ورودی‌های تهران در روز تشییع رهبر شهید، اعلام کرد: محدودیت‌های ترافیکی فقط به‌صورت مقطعی و در اطراف محل برگزاری مراسم اعمال خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، با رد شایعات منتشرشده درباره اعمال ممنوعیت تردد در ورودی‌های تهران همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید گفت: محدودیت تردد به شکل کلی در دستور کار پلیس نیست و تنها به‌صورت مقطعی و محدود در پیرامون محل برگزاری مراسم، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی اعمال خواهد شد.

وی افزود: تمامی این محدودیت‌های مقطعی با پیش‌بینی و معرفی مسیرهای جایگزین برای تردد شهروندان همراه خواهد بود تا رفت‌وآمد در سایر محورهای پایتخت بدون مشکل انجام شود.

رئیس پلیس راهور فراجا همچنین تأکید کرد: اخبار منتشرشده مبنی بر بسته شدن کامل جاده‌ها و ورودی‌های تهران از روز جمعه صحت ندارد و ادعای بسته شدن ورودی‌های پایتخت به روی خودروهای شهرستانی نیز به‌طور کامل تکذیب می‌شود.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: هرگونه محدودیت یا ممنوعیت ترافیکی احتمالی صرفاً از طریق اطلاعیه‌های رسمی پلیس راهور فراجا اطلاع‌رسانی خواهد شد و شهروندان باید اخبار را تنها از منابع رسمی دنبال کنند.

کد مطلب 6873666

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