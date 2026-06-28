به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله سید محمد سعیدی در دیدار دکتر پزشکیان ضمن خیرمقدم به رئیسجمهور و هیئت همراه و تسلیت شهادت رهبری عظیمالشأن و جمعی از فرماندهان، مسئولان و مردم بیگناه در حوادث اخیر، اظهار داشت: آنچه تحمل این مصائب و عبور از این آزمونهای دشوار را ممکن میسازد، تمسک به وعدههای الهی و اعتماد به نصرت خداوند متعال است.
تولیت آستان حرم حضرت معصومه(س) با استناد به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال وعده داده است که اگر مؤمنان در مسیر یاری دین الهی گام بردارند، از حمایت و نصرت الهی برخوردار خواهند شد و این نصرت با استقامت و ثبات قدم همراه است.
آیتالله سعیدی تصریح کرد: بیتردید حوادث و بحرانهای بزرگ میتواند دلها و ارادهها را به لرزه درآورد، اما هنگامی که هدف، دفاع از ارزشهای الهی و صیانت از عزت و استقلال کشور باشد، تهدیدها، فشارها و دشمنیها نمیتواند خللی در عزم و اراده ملت و مسئولان ایجاد کند.
تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) خاطرنشان کرد: دشمنان با طراحی این جنایات و فشارها درصدد تضعیف روحیه مردم و مسئولان و لرزاندن گامهای آنان بودند، اما به فضل الهی، ملت ایران و مسئولان نظام با صلابت و استواری در میدان ایستادند و این ایستادگی زمینهساز تحقق وعدههای الهی خواهد بود.
آیتالله سعیدی در پایان با آرزوی موفقیت برای رئیسجمهور و دولت، بر ضرورت حفظ وحدت، همبستگی و انسجام ملی تأکید کرد و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و همدلی داخلی هستیم و یقیناً با حفظ این وحدت، دشمنان ملت ایران ناکام و منکوب خواهند شد.
نظر شما