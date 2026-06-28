پزشکیان:امیدواریم مذاکرات به رفع مشکلات کشور و تقویت رفاه مردم منجرشود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با حضرت آیت‌الله کریمی جهرمی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.



رئیس‌جمهور در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات دولت در حوزه‌های مختلف، به تشریح شرایط و چالش‌های کشور از زمان آغاز به کار دولت پرداخت و اظهار داشت: دولت در این مدت با مجموعه‌ای از مسائل پیچیده و همزمان، از جمله تشدید فشارها و تحریم‌های خارجی، ناآرامی‌ها و فتنه‌های داخلی، ناترازی‌های جدی در حوزه انرژی و همچنین دو مقطع جنگ و بحران امنیتی مواجه بوده است.



پزشکیان با بیان اینکه عبور کشور از این شرایط دشوار، مرهون الطاف الهی، هدایت‌های رهبری و همراهی مردم بوده است، افزود: دولت در تمامی این مقاطع تلاش کرده ضمن حفظ ثبات و آرامش کشور، از بروز اختلال در روند خدمت‌رسانی به مردم جلوگیری کرده و با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مدیریتی و اجرایی، کشور را از شرایط بحرانی عبور دهد.



رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم محور اصلی برنامه‌های دولت است، تصریح کرد: تمامی ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی کشور برای گره‌گشایی از مسائل اقتصادی، معیشتی و اجتماعی مردم به کار گرفته شده و دولت از هیچ تلاشی برای بهبود شرایط زندگی شهروندان دریغ نخواهد کرد.



پزشکیان همچنین با اشاره به تلاش‌های دیپلماتیک دولت برای کاهش تنش‌ها، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و رفع موانع پیش روی کشور، ابراز امیدواری کرد که با تداوم این روند و بهره‌مندی از دعای خیر علما و مراجع، مذاکرات جاری به نتایج مطلوب منجر شده و زمینه‌های لازم برای رفع مشکلات کشور، تقویت ثبات و گسترش امنیت و رفاه عمومی بیش از پیش فراهم شود.