به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علی کریمی جهرمی در دیدار دکتر پزشکیان ابراز خرسندی از دیدار با رئیسجمهور، با استناد به روایتی از امام رضا(ع) درباره حقیقت عقل و خردمندی، سه مؤلفه «تحمل دشواریها و صبر بر سختیها»، «مدارا در مواجهه با دشمنان» و «حسن معاشرت و مدارا با دوستان» را از ارکان اساسی مدیریت و تدبیر امور دانست.
آیتالله کریمی جهرمی با اشاره به اینکه مسئولیتهای بزرگ همواره با دشواریها، فشارها و بیمهریهایی همراه است، تأکید کرد که صبر، بردباری و تحمل مشکلات از ویژگیهای ضروری مدیران و مسئولان در سطوح عالی کشور به شمار میرود و موفقیت در اداره امور نیازمند ظرفیت بالا در مواجهه با مسائل و ناملایمات است.
این مرجع تقلید در ادامه، مدارا و تدبیر در مواجهه با دشمنان را یکی از ضرورتهای حکمرانی دانست و خاطرنشان کرد که در برخی شرایط، مصالح کشور اقتضا میکند از مسیر تعامل و تدبیر برای حل مشکلات و تأمین منافع ملی بهره گرفته شود.
آیتالله کریمی جهرمی همچنین بر ضرورت حفظ ارتباط صمیمانه، سعهصدر و تعامل مؤثر با نیروهای همراه و دلسوز نظام تأکید کرد و این امر را از عوامل مهم تقویت توان مدیریتی و افزایش کارآمدی در اداره کشور برشمرد.
این مرجع تقلید با اشاره به انس رئیسجمهور با نهجالبلاغه و معارف علوی، اخلاص و صداقت در عمل را از مهمترین عوامل جلب نصرت الهی دانست و با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین(ع)، تأکید کرد که هرچه میزان اخلاص در خدمت به مردم و انجام مسئولیتها بیشتر باشد، زمینه بهرهمندی از امدادها و عنایات الهی نیز گستردهتر خواهد شد.
آیتالله کریمی جهرمی همچنین با اشاره به فرازهایی از دعای حضرت سیدالشهدا(ع) در صبح عاشورا، بر ضرورت توکل و اتکای مسئولان به خداوند متعال در شرایط دشوار تأکید کرد و یادآور شد که در مقاطع حساس و هنگامی که انسان با محدودیتها و فشارهای مختلف مواجه میشود، اعتماد به لطف الهی و پناه بردن به درگاه خداوند، راهگشای بسیاری از مشکلات خواهد بود.
این مرجع تقلید در ادامه بر ضرورت تبیین واقعیتها و اقناع افکار عمومی تأکید کرد و خاطرنشان کرد که آگاهیبخشی به مردم درباره شرایط کشور، محدودیتها و دشواریهای موجود، تا جایی که ملاحظات و مصالح ملی اجازه میدهد، میتواند به افزایش همراهی و همدلی اجتماعی کمک کند.
آیتالله کریمی جهرمی با اشاره به دغدغههای اقتصادی و معیشتی جامعه، خواستار اهتمام جدی دولت برای کنترل گرانی و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم شد و تصریح کرد که اگرچه در تأمین کالاها و مایحتاج عمومی مشکلی وجود ندارد، اما کاهش قدرت خرید مردم مسئلهای مهم است که باید با استفاده از همه ظرفیتهای موجود برای رفع آن چارهاندیشی شود.
این مرجع تقلید همچنین بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت مدیران، کارشناسان و مسئولان ادوار گذشته که دارای تجربه، امانتداری و دلسوزی هستند تأکید کرد و این ظرفیت را سرمایهای ارزشمند برای کمک به حل مسائل کشور دانست.
آیتالله کریمی جهرمی در بخش دیگری از سخنان خود، ارتباط سازنده و عزتمندانه با جهان را از الزامات پیشرفت و توسعه کشور برشمرد و با اشاره به سیره پیامبر اکرم(ص) در برقراری ارتباط و مکاتبه با سران کشورها، خاطرنشان کرد که توسعه روابط بینالمللی در چارچوب حفظ عزت، حکمت و مصلحت، میتواند هم به ارتقای رفاه مردم و هم به معرفی هرچه بهتر فرهنگ و معارف مکتب اهلبیت(ع) در سطح جهانی کمک کند.
این مرجع تقلید در پایان با تأکید بر جایگاه معنوی ملت ایران، مردم را امانتی ارزشمند و منتسب به حضرت ولیعصر(عج) دانست و خدمت صادقانه به آنان را زمینهساز جلب عنایات و دعای آن حضرت عنوان کرد.
آیتالله کریمی جهرمی همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط معنوی و توسل مستمر مسئولان به ساحت مقدس امام عصر(عج) تأکید کرد و آن را پشتوانهای مهم برای موفقیت در اداره کشور و عبور از چالشها و بحرانهای پیشرو دانست.
قم - استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر ضرورت کنترل گرانی و کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم، از دولت خواست با بهرهگیری از همه ظرفیتهای موجود، برای بهبود معیشت مردم اهتمام جدی داشته باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله علی کریمی جهرمی در دیدار دکتر پزشکیان ابراز خرسندی از دیدار با رئیسجمهور، با استناد به روایتی از امام رضا(ع) درباره حقیقت عقل و خردمندی، سه مؤلفه «تحمل دشواریها و صبر بر سختیها»، «مدارا در مواجهه با دشمنان» و «حسن معاشرت و مدارا با دوستان» را از ارکان اساسی مدیریت و تدبیر امور دانست.
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