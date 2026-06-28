دیدار عراقچی با نخست وزیر عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با علی فالح الزیدی، نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد.

گفتنی است، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح یکشنبه برای انجام یک دیدار رسمی از عراق، عازم بغداد پایتخت این کشور شد.



وزیر امور خارجه کشورمان در این سفر با مقام‌های ارشد عراق درباره مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی رایزنی و تبادل نظر خواهد کرد.



انجام هماهنگی های لازم با مراجع مسئول عراقی برای برگزاری مراسم تشییع پیکر پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی در عتبات عالیات، از جمله موضوعات دستور کار این سفر می‌باشد.

در جریان این سفر سید عباس عراقچی و فواد حسین وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و عراق در بغداد دیدار و گفتگو کردند.