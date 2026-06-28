به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزهنگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۶ ریشتر ساعت ۱۶ و ۴ ثانیه عصر یکشنبه حوالی سرخرود در استان مازندران رخ داد.
این زمینلرزه در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به ثبت رسیده و کانون آن در فاصله ۱۰ کیلومتری سرخرود، ۱۱ کیلومتری دابودشت و ۱۲ کیلومتری فریدونکنار قرار داشته است. همچنین مرکز این زمینلرزه در فاصله ۵۰ کیلومتری ساری، مرکز استان مازندران، واقع شده است.
حسینعلی محمدی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاکنون گزارشی از خسارتهای احتمالی ناشی از این زمینلرزه دریافت نشده است.
وی افزود: تیمهای مربوطه در حال پایش و ارزیابی مناطق تحت تأثیر هستند و روند رصد وضعیت برای بررسی خسارتهای احتمالی ادامه دارد.
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