به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با آیتالله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
وی در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات دستگاههای اجرایی کشور، به ویژه در مدیریت شرایط ناشی از جنگ اخیر، اظهار داشت: دولت تمامی ظرفیتها و امکانات خود را برای جبران خسارات و ترمیم آسیبهای ناشی از جنگ، تداوم خدمترسانی به مردم و رفع مشکلات کشور به کار گرفته و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.
پزشکیان با اشاره به مجموعه چالشها و مسائل پیش روی دولت از آغاز فعالیت تاکنون، خاطرنشان کرد: دولت در طول این مدت با مسائل و محدودیتهای متعددی در حوزههای مختلف مواجه بوده است، اما با اتکال به خداوند متعال، همراهی مردم و تلاش شبانهروزی مجموعه مدیران و خدمتگزاران کشور، توانسته بر بخش مهمی از این مشکلات فائق آید و روند خدمترسانی و اجرای برنامههای کشور را بدون وقفه ادامه دهد.
رئیسجمهور تأکید کرد که دولت با وجود دشواریهای موجود، خود را موظف به پیگیری مستمر مطالبات مردم میداند و تمام توان خود را برای بهبود شرایط اقتصادی، ارتقای رفاه عمومی و پیشبرد برنامههای توسعهای کشور به کار خواهد بست.
قم- رئیسجمهور با تأکید بر بسیج همه ظرفیتهای دولت، گفت: تمامی امکانات برای جبران خسارات جنگ، تداوم خدمترسانی و رفع مشکلات مردم به کار گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در ادامه برنامههای سفر خود به شهر مقدس قم، با آیتالله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفتوگو کرد.
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