به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در ادامه برنامه‌های سفر خود به شهر مقدس قم، با آیت‌الله نوری همدانی از مراجع عظام تقلید دیدار و گفت‌وگو کرد.



وی در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی کشور، به ویژه در مدیریت شرایط ناشی از جنگ اخیر، اظهار داشت: دولت تمامی ظرفیت‌ها و امکانات خود را برای جبران خسارات و ترمیم آسیب‌های ناشی از جنگ، تداوم خدمت‌رسانی به مردم و رفع مشکلات کشور به کار گرفته و این مسیر با جدیت ادامه خواهد یافت.



پزشکیان با اشاره به مجموعه چالش‌ها و مسائل پیش روی دولت از آغاز فعالیت تاکنون، خاطرنشان کرد: دولت در طول این مدت با مسائل و محدودیت‌های متعددی در حوزه‌های مختلف مواجه بوده است، اما با اتکال به خداوند متعال، همراهی مردم و تلاش شبانه‌روزی مجموعه مدیران و خدمتگزاران کشور، توانسته بر بخش مهمی از این مشکلات فائق آید و روند خدمت‌رسانی و اجرای برنامه‌های کشور را بدون وقفه ادامه دهد.



رئیس‌جمهور تأکید کرد که دولت با وجود دشواری‌های موجود، خود را موظف به پیگیری مستمر مطالبات مردم می‌داند و تمام توان خود را برای بهبود شرایط اقتصادی، ارتقای رفاه عمومی و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای کشور به کار خواهد بست.