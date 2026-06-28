به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه همزمان با هفته قوه قضاییه با حضور در برنامه تلویزیونی «صف اول»، به تشریح مهمترین برنامهها و اقدامات دستگاه قضایی پرداخت.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به پیام امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه گفت:آنچه در پیام مقام معظم رهبری آمده است چراغ راه فعالیتهای دستگاه قضایی خواهد بود.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، با گرامیداشت هفته قوه قضاییه به کارکنان این دستگاه و همچنین تسلیت ایام محرم و شهادت جمعی از فرماندهان و فرزندان ملت ایران، اظهار کرد: امروز با شنیدن پیام مقام معظم رهبری بار دیگر روح پیامهای امام شهید برای ما به عنوان عضو کوچکی از خانواده دستگاه قضایی هستیم زنده شد.
وی افزود: مقام معظم رهبری همانند امام شهید، اشراف کاملی بر ارکان نظام بهویژه دستگاه قضایی دارند چرا که قوه قضاییه قوهای است که بدون واسطه انتصاب به ولایت امر دارد و از این رو نظارت و دقت بیشتری نسبت به آن ضروری است.
جهانگیر با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب خاطرنشان کرد: همانگونه که رهبر شهید بارها فرمودهاند سلامت دستگاه قضایی تضمینکننده سلامت کشور است. در پیام امروز رهبر انقلاب اسلامی همین نکته مورد تأکید قرار گرفت و بر ضرورت توجه به سلامت دستگاه، اصلاح و بهروزرسانی فرآیندهای قضایی و نیز موضوع اتقان آرا و جلوگیری از اطاله دادرسی با استفاده از فناوریهای نوین تأکید شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اگرچه طی سالهای اخیر بهویژه در مسیر اجرای سند تحول قضایی اقدامات گستردهای در دستگاه قضایی انجام شده است، اما همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند همه ما باید برای تحقق مطالبات بهحق ایشان که در واقع مطالبات ملت ایران است در زمینه اجرای عدالت، حلوفصل دعاوی و توسعه امنیت پایدار کشور، با فعالیتهای مجاهدانه تلاش کنیم.
وی تصریح کرد: آنچه در پیام مقام معظم رهبری آمده است چراغ راه فعالیتهای دستگاه قضایی خواهد بود. همانگونه که پیش از این نیز فرامین امام شهید در قالب تشکیل قرارگاه اجرای فرمان دنبال شد در سال گذشته نیز برای هشت فرمان رهبر معظم انقلاب برنامه اجرایی تدوین، شاخصهای آن تعیین و اجرای آن آغاز شد که بخشی از آن به نتیجه رسیده و در نشستهای مختلف اعلام شده و بخش دیگر نیز همچنان در دست اجراست.
جهانگیر بیان کرد: قوه قضاییه مطالبات جدید مقام معظم رهبری را نیز با جدیت دنبال خواهد کرد و این مطالبات را بهعنوان نقشه راه خود قرار میدهد تا تمامی ابعاد مورد نظر ایشان در حوزه قوه قضاییه با زمانبندی مشخص و شاخصهای معین اجرایی شده و نتایج آن به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر معظم انقلاب برسد.
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