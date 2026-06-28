به گزارش خبرگزاری مهر، یزدان آزرمی شامگاه یکشنبه در دومین جلسه کمیته تشکل‌های مردمی و اقشار ستاد تشییع و تدفین قائد شهید امت در همدان با اشاره به پیش‌رو بودن مراسم وداع، تشییع و تدفین قائد شهید امت، اظهار کرد: آحاد مردم ولایتمدار استان همدان در اقشار مختلف، بار دیگر در ادامه حماسه‌های مقاومت، ایستادگی و دیپلماسی، حماسه‌ای ماندگار در مراسمات این شهید والامقام رقم خواهند زد.

وی با تاکید بر لزوم انسجام‌بخشی به مشارکت‌های مردمی افزود: حسب دستور استاندار همدان همه فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌های سطح استان موظف هستند با همکاری رده‌های سپاه شهرستانی، تمامی ظرفیت‌های اجرایی و پشتیبانی خود را برای تسهیل حضور و فعالیت‌های اقشار مختلف مردمی در این مراسمات بکار گیرند.

مسئول کمیته تشکل‌های مردمی و اقشار ستاد تشییع و تدفین قائد شهید امت در همدان در پایان با دعوت از اهالی رسانه برای ایفای نقش موثر در این رویداد تاریخی، تصریح کرد: از رسانه‌ها انتظار می‌رود راوی حماسه و سلحشوری تمامی اقشار جامعه اعم از شهری، روستایی، کشاورز، کارگر، کارمند، معلم، ورزشکار، بازاری، دانشگاهی و تشکل‌های مردم‌نهاد در تکریم و بدرقه قائد شهید امت باشند.