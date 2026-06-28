هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد/ حالا وقت تحلیل عملکرد بازیکنان است

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین دیدار هفته دوم رقابتهای لیگ ملتهای ۲۰۲۶ والیبال، تیم ملی والیبال ایران از ساعت ۱۵ به مصاف کوبا رفت که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود ایران به پایان رسید.
روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش مقابل کوبا در آخرین دیدار هفته دوم لیگ ملتها در اورلئان، اظهار داشت: در لیگ ملتها هیچ مسابقه آسانی وجود ندارد؛ هیچ مسابقهای آسان نیست. حتی وقتی مقابل آمریکا شکست خوردیم، آن بازی هم برای آمریکا آسان نبود. بازی کردن در این تورنمنت همیشه سخت است، چون شما مقابل قویترین تیمهای دنیا قرار میگیرید و طبیعی است که در چنین شرایطی با دشواری روبهرو شوید.
وی تصریح کرد: امروز واقعاً تا اواخر ست دوم عملکرد خوبی داشتیم، اما وقتی کونسپسیون دچار مصدومیت شد، همه چیز تغییر کرد. مصدومیتش واقعاً شدید و ناراحتکننده بود. بعد از آن، حریف از نظر روحی انرژی بیشتری گرفت و تیم ایران دیگر تمرکز قبلی را نداشت، چون ذهن بازیکنان درگیر وضعیت مدافع میانی کوبا بود، نه خود بازی.
سرمربی تیم ملی والیبال درباره برنامههایش برای هفته سوم لیگ ملتها، تاکید کرد: هنوز تا هفته آینده زمان زیادی باقی مانده است. الان وقت آن است که یک بار دیگر تیم را در جلسه دور هم جمع کنیم. باید درباره شرایط فعلی صحبت کنیم و ببینیم در چه بخشهایی باید پیشرفت کنیم. بازیکنان دارند روزبهروز بهتر بازی میکنند، اما این برای من کافی نیست. بنابراین، حالا زمان تحلیل شرایط است و بعد از آن میتوانیم به هفته آینده فکر کنیم، اما آن مسابقات ۱۶ روز دیگر برگزار خواهد شد.
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