به گزارش خبرگزاری مهر، علی حق‌پرست پس از پایان دیدار مقابل کوبا اظهار داشت: اول از همه به تیم ایران خسته نباشید می‌گویم و این برد را تبریک می‌گویم. بازی سختی بود، اما خدارو شکر توانستیم مسابقه را به نفع خودمان تمام کنیم.

وی ادامه داد: هفته سختی را پشت سر گذاشتیم و امیدوارم بتوانیم ریکاوری خیلی خوبی داشته باشیم تا با آمادگی بیشتری وارد مسابقات بعدی شویم.

حق‌پرست درباره شرایط تیم حریف، گفت: امیدوارم بازیکن تیم کوبا که در لیگ ایران هم بوده هرچه زودتر سلامتی خودش را به دست بیاورد و شرایطش بهتر شود. در هفته آخر مسابقات بازی‌های سختی در پیش داریم و امیدوارم بتوانیم بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم.

گفتنی است در ست دوم دیدار ایران و کوبا خاویر کونسپسیون بر اثر فرود نامناسب مقابل تور دچار مصدومیت و شکستگی احتمالی ساق پا شد و از زمین مسابقه خارج و به بیمارستان منتقل شد.