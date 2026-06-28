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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

لیگ ملت‌های ۲۰۲۶ والیبال؛

حق‌پرست: بازی سختی مقابل کوبا داشتیم

حق‌پرست: بازی سختی مقابل کوبا داشتیم

دریافت‌کننده قدرتی تیم ملی والیبال ایران، گفت: هفته سختی را پشت سر گذاشتیم اما خوشحالیم که توانستیم دیدار مقابل کوبا را با پیروزی به پایان برسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حق‌پرست پس از پایان دیدار مقابل کوبا اظهار داشت: اول از همه به تیم ایران خسته نباشید می‌گویم و این برد را تبریک می‌گویم. بازی سختی بود، اما خدارو شکر توانستیم مسابقه را به نفع خودمان تمام کنیم.

وی ادامه داد: هفته سختی را پشت سر گذاشتیم و امیدوارم بتوانیم ریکاوری خیلی خوبی داشته باشیم تا با آمادگی بیشتری وارد مسابقات بعدی شویم.

حق‌پرست درباره شرایط تیم حریف، گفت: امیدوارم بازیکن تیم کوبا که در لیگ ایران هم بوده هرچه زودتر سلامتی خودش را به دست بیاورد و شرایطش بهتر شود. در هفته آخر مسابقات بازی‌های سختی در پیش داریم و امیدوارم بتوانیم بهترین نتایج ممکن را کسب کنیم.

گفتنی است در ست دوم دیدار ایران و کوبا خاویر کونسپسیون بر اثر فرود نامناسب مقابل تور دچار مصدومیت و شکستگی احتمالی ساق پا شد و از زمین مسابقه خارج و به بیمارستان منتقل شد.

کد مطلب 6873534

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