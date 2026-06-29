به گزارش خبرگزاری مهر، هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری شد. تیم ملی والیبال ایران در چهار مسابقه خود در شهر اورلئان یک پیروزی مقابل کوبا و سه شکست برابر فرانسه، آمریکا و ژاپن تجربه کرد تا با دو برد و ۹ امتیاز مجموع دو هفته، اورلئان را برای برپایی اردوی آماده سازی در بلگرد ترک کند.

بر اساس آمار و اطلاعات، در پایان هفته‌های اول و دوم مرحله مقدماتی این رقابت‌ها الکساندر نیکولوف از بلغارستان با کسب ۱۹۴ پوئن، عنوان امتیازآورترین بازیکن را به دست آورد. علی حاجی‌پور در این داده آماری با کسب ۱۱۰ پوئن در جایگاه سیزدهم قرار دارد.

عنوان بهترین مهاجم نیز به فره رگرز از بلژیک با کارایی حمله ۵۰ درصد و ۲۲.۳۸ صدم امتیاز در هر بازی می رسد و بهترین بازیکن ایرانی در این فهرست نیز علی حاجی‌پور است با ۵۴.۷۱ درصد و ۱۳.۲۹ صدم امتیاز در هر بازی است که در جایگاه دوازدهم قرار گرفته است.

در گروه بهترین مدافعان این رقابت‌ها جکسون هاو از کانادا با ۳۳ دفاع در صدر جدول قرار دارد و علی حاجی‌پور با ۱۲ دفاع موفق در جایگاه دهم قرار دارد. دمیترو یانچوک از اوکراین با کسب ۱۶ امتیاز مستقیم از سرویس در رتبه نخست بهترین سرویس زننده‌ها قرار دارد و پوریا حسین خانزاده از ایران با کسب ۹ امتیاز مستقیم سرویس در رتبه ششم قرار دارد.

آنتونی بریزارد از فرانسه در هفته نخست مرحله مقدماتی لیگ ملت‌ها با ثبت ۲۸۴ پاس موفق در صدر قرار دارد. عرشیا به‌نژاد پاسور تیم ملی والیبال ایران نیز با ثبت ۲۱۰ پاس موفق در رتبه هفتم قرار دارد.

گابریله لائورنزانو از ایتالیا با ۸۰ توپگیری در صدر بهترین توپگیرها است. محمدرضا حضرت پور لیبروی تیم ملی ایران نیز با ۵۸ توپگیری در رتبه هشتم این داده آماری است.

عنوان بهترین دریافت کننده هفته‌های اول و دوم مرحله مقدماتی لیگ ملت ها نیز به ماتیاس هنو از فرانسه با ۶۸ دریافت موفق می‌رسد و نزدیکترین بازیکن ایران در این داده محمدرضا حضرت‌پور با ۴۹ دریافت موفق در رتبه سوم قرار دارد.

هفته سوم لیگ ملت‌ها از ۲۴ تا ۲۸ تیرماه به میزبانی بلگراد (صربستان)، شیکاگو (آمریکا) و کانسای (ژاپن) با ۳۶ مسابقه پیگیری خواهد شد و تیم ایران در بلگراد با تیم‌های اوکراین (۲۴ تیر)، آلمان (۲۵ تیر)، اسلوونی (۲۶ تیر) و ترکیه (۲۸ تیر) بازی دارد.