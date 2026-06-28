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۷ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۰۹

پایان جولان شرور سابقه‌ دار در استان کرمان

پایان جولان شرور سابقه‌ دار در استان کرمان

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی کرمان از دستگیری یک شرور سابقه‌دار که در سطح این استان اقدام به شرارت‌های متعدد می‌کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، در تشریح این خبر گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان کرمان، یکی از افراد شرور و سابقه‌دار که در سال‌های گذشته در باندهای قاچاق مواد مخدر فعالیت داشت و موجب ناامنی در برخی نقاط شده بود، شناسایی و در یک عملیات منسجم دستگیر شد.

وی افزود: مأموران در بازرسی از مخفیگاه این متهم یک قبضه سلاح جنگی، یک قبضه کلت کمری، به همراه مقادیری مهمات و تجهیزات مربوطه کشف و ضبط کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به اینکه این فرد بیش از سه سال تحت تعقیب مراجع قضایی و امنیتی قرار داشت، خاطرنشان کرد: متهم با تلاش شبانه‌روزی مأموران عملیات ویژه دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

کد مطلب 6873545

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