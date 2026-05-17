دستگیری عامل ۱۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در سیرجان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، گفت: پس از طرح شکایت تعداد زیادی از شهروندان سیرجانی مبنی بر کلاهبرداری مبالغ کلان از آنان در طرح های کذایی فروش خودرو به قیمت کارخانه و عدم تحویل در زمان مقرر، موضوع تحت بررسی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی سیرجان با پیگیری های دقیق این پرونده، متهمی که با ثبت یک شرکت با نامی مشهور و خوشنام از بیش از صد شهروند با دریافت وجوه کلان کلاهبرداری کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ پورامینایی، با اشاره به اعتراف این فرد به ۱۱۲ مورد کلاهبرداری به ارزش یک هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال، از تشکیل پرونده و ادامه پیجویی های قضایی و انتظامی برای احقاق حق شهروندان مالباخته خبر داد و بر هوشیاری همگان نسبت به اینگونه اقدامات و تبلیغات فریبنده تاکید کرد.