۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۴۲

دستگیری عامل ۱۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری در سیرجان

کرمان- جانشین فرمانده انتظامی استان کرمان از دستگیری فردی به اتهام ۱۱۲ فقره کلاهبرداری کلان به ارزش ۱۴۰۰ میلیارد ریال در حوزه فروش خودرو در شهرستان سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مهدی پورامینایی، گفت: پس از طرح شکایت تعداد زیادی از شهروندان سیرجانی مبنی بر کلاهبرداری مبالغ کلان از آنان در طرح های کذایی فروش خودرو به قیمت کارخانه و عدم تحویل در زمان مقرر، موضوع تحت بررسی پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس آگاهی سیرجان با پیگیری های دقیق این پرونده، متهمی که با ثبت یک شرکت با نامی مشهور و خوشنام از بیش از صد شهروند با دریافت وجوه کلان کلاهبرداری کرده بود را شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ پورامینایی، با اشاره به اعتراف این فرد به ۱۱۲ مورد کلاهبرداری به ارزش یک هزار و ۱۴۰ میلیارد ریال، از تشکیل پرونده و ادامه پیجویی های قضایی و انتظامی برای احقاق حق شهروندان مالباخته خبر داد و بر هوشیاری همگان نسبت به اینگونه اقدامات و تبلیغات فریبنده تاکید کرد.

