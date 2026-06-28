به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مرکز فوریت های پزشکی وابسته به وزارت بهداشت لبنان، امروز یکشنبه ۲۸ ژوئن، با انتشار بیانیه‌ای جدیدترین آمار تلفات انسانی حملات رژیم صهیونیستی را اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، مجموع آمار تجمیعی حملات از ۲ مارس تا ۲۸ ژوئن (یازده اسفند تا به امروز) به ۴ هزار و ۲۴۷ شهید و ۱۲ هزار و ۱۹۵ مجروح افزایش یافته است.



در این بیانیه تأکید شده است که آمار یادشده بر اساس گزارشهای مراکز درمانی و بیمارستان‌های مناطق مختلف غزه گردآوری شده و بهروزرسانی آن همچنان ادامه دارد.

حمله پهپادی به فرون

از سوی دیگر النشره از تداوم حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان خبر داده و اعلام کرد که پهپاد اسرائیلی حومه شهرک فرون در بنت جبیل در جنوب لبنان را هدف قرار داده است.

این رسانه لبنانی گزارش داد که این حمله تلفاتی نداشته است.

گفتنی است که رژیم صهیونیستی با نقض آتش بس به حملات خود به لبنان ادامه می دهد.