نبیه بری: توافق امضا شده در واشنگتن دیکته است

به گزارش خبرگزاری مهر، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با روزنامه الأخبار با انتقاد شدید از توافق امضا شده در واشنگتن، آن را نه یک توافق برای حفظ حقوق لبنان، بلکه یک «دیکته» توصیف کرد و هشدار داد که این توافق می‌تواند زمینه‌ساز فتنه و شکاف داخلی در لبنان به سود رژیم صهیونیستی شود.

وی افزود: این توافق، توافقی برای حفظ حقوق لبنان نیست، بلکه مجموعه‌ای از دیکته‌هاست.

نبیه بری با مقایسه این توافق با توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ تصریح کرد: توافق کنونی «ده برابر بدتر» از توافق ۱۷ مه ۱۹۸۳ است.

رئیس پارلمان لبنان در ادامه گفت: این توافق نوعی فتنه است که وحدت لبنان و لبنانی‌ها را تهدید می‌کند و وقتی من این توافق را “فتنه” می‌نامم، این بالاترین سطح هشدار سیاسی است.»

نبیه بری اظهار داشت: تنها فرصت واقعی پیش روی لبنان امروز برای بازپس‌گیری حقوق خود و وادار کردن اسرائیل به عقب‌نشینی کامل، در مذاکرات میان آمریکا و ایران نهفته است؛ چرا که این مسیر، تنها چارچوبی است که می‌تواند توازن‌هایی ایجاد کند که اشغالگران را به اجرای تعهداتشان مجبور سازد.

وی خاطرنشان کرد که هرگونه تلاش برای جداسازی پرونده لبنان از این مسیر، یا رفتن به سوی مذاکره انفرادی با اسرائیل بر اساس شرایط آمریکا و اسرائیل، تنها منجر به طولانی‌تر شدن دوران اشغال و دادن فرصت به دشمن برای تحمیل واقعیت‌های جدید بر روی زمین، بدون هیچ‌گونه تضمین واقعی برای لبنان خواهد شد.