به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار لبنان، نواف سلام نخست وزیر لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات و وضعیت جاری این کشور بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف در این تماس تلفنی بر ضرورت مقابله با هرگونه فتنه انگیزی و حفظ وحدت ملی تأکید کردند.



نواف سلام و نبیه بری همچنین بر مخالفت قاطع با هرگونه فتنه انگیزی و تلاش برای ایجاد شکاف میان لبنانی‌ها تأکید کرده و بر ضرورت مقابله با چنین اقداماتی توافق کردند.



دو طرف بر ضرورت جلوگیری از تبدیل شدن اختلافات سیاسی به عاملی برای ایجاد دودستگی و تفرقه در لبنان تأکید کردند.