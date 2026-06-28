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۸ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۲

تاکید نخست‌وزیر و رئیس پارلمان لبنان بر حفظ وحدت ملی

تاکید نخست‌وزیر و رئیس پارلمان لبنان بر حفظ وحدت ملی

نخست‌وزیر لبنان و رئیس پارلمان این کشور در تماسی تلفنی بر ضرورت حفظ وحدت ملی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه النهار لبنان، نواف سلام نخست وزیر لبنان و نبیه بری رئیس پارلمان این کشور در تماسی تلفنی درباره آخرین تحولات و وضعیت جاری این کشور بحث و تبادل نظر کردند.

دو طرف در این تماس تلفنی بر ضرورت مقابله با هرگونه فتنه انگیزی و حفظ وحدت ملی تأکید کردند.

نواف سلام و نبیه بری همچنین بر مخالفت قاطع با هرگونه فتنه انگیزی و تلاش برای ایجاد شکاف میان لبنانی‌ها تأکید کرده و بر ضرورت مقابله با چنین اقداماتی توافق کردند.

دو طرف بر ضرورت جلوگیری از تبدیل شدن اختلافات سیاسی به عاملی برای ایجاد دودستگی و تفرقه در لبنان تأکید کردند.

کد مطلب 6873762

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    نظرات

    • IR ۰۷:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۴/۰۸
      0 0
      پاسخ
      اونجا هم به اسم و بهانه وحدت، حق رو سلاخی میکنند و حزب الله تنها نیروهای مسلحی که جانانه از کشورشون دفاع میکنند رو وادار به عقب نشینی و انفعال میکنند اما الحق حزب الله جان میده اما عزتشو نداده خوشا به سعادتتون

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