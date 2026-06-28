مشاور رئیس قوه قضاییه با خانواده شهیده فاطمه قنبری دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر الفت مشاور عالی و دستیار ویژه رئیس قوه قضاییه، همزمان با هفته قوه قضاییه در دیدار با خانواده شهیده فاطمه قنبری، یاد و خاطره این شهید والامقام را گرامی داشت.

محمدباقر الفت در این دیدار که با همراهی حسنی، مسئول امور ایثارگران قوه قضاییه انجام شد، ضمن ابلاغ سلام و تکریم رئیس قوه قضاییه به خانواده این شهید گرانقدر، اظهار کرد: شهید فاطمه قنبری با ۲۳ سال سابقه خدمت صادقانه در سازمان زندان‌ها، از جمله نیروهای کیفی و دلسوز این سازمان بود که با اخلاص و تعهد مثال‌زدنی، نقش مؤثری در پیشبرد برنامه‌های تربیتی و بازاجتماعی کردن زندانیان ایفا می‌کرد.

مشاور رئیس قوه قضاییه با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی و روحیات این شهید بزرگوار تصریح کرد: شهید قنبری در کنار فعالیت‌های تخصصی خود در حوزه امور فرهنگی و ورزشی زندان‌ها، انسانی بسیار متدین و ولایت‌مدار بود.

الفت در تشریح جزئیات شهادت این شهید گرانقدر گفت: ایشان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ در حادثه بمباران زندان اوین، در محل کار خود حضور داشت و بر اثر آوار ناشی از این حادثه، به همراه جمعی از همکاران به فیض شهادت نائل آمد.

گفتنی است شهیده فاطمه قنبری از مددکاران زندان بود که تاریخ ۲ تیرماه ۱۴۰۴ در تهران و در حادثه بمباران زندان اوین به فیض عظیم شهادت نائل آمد و پیکر مطهرش در گلزار شهدای روستای سینقان شهرستان دلیجان آرام گرفت.