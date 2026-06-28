به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیلاللهی روز یکشنبه در آیین آزادی این زندانیان با اشاره به ایام هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بهویژه «قائد امت»، اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر ستاد دیه استان، مشارکت خیران نیکاندیش و همکاری دستگاه قضایی، زمینه آزادی ۶۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی فراهم شد تا شاهد بازگشت این افراد به کانون گرم خانوادهها باشیم.
وی گفت: با همت خیران و ستاد دیه، این افراد به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی در تشریح وضعیت بدهی این زندانیان افزود: مجموع بدهی این افراد حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بود که با پیگیریهای انجامشده، اخذ رضایت از شکات، پذیرش اعسار و همچنین کمک بلاعوض ۹ میلیارد تومانی ستاد دیه استان، مقدمات آزادی آنان فراهم گردید.
رئیس هیئت امنای ستاد دیه آذربایجانشرقی در ادامه به عملکرد این ستاد از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۹۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد شامل ۸۹ مرد و ۳ زن از زندانهای استان آزاد شدهاند.
خلیلاللهی با بیان اینکه در مجموع برای آزادی این ۹۲ نفر، ۱۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص یافته است، بر تداوم حمایتهای دستگاه قضایی و ستاد دیه از زندانیان جرایم غیرعمد تاکید کرد و از تلاشهای تمامی خادمان این عرصه در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی قدردانی نمود.
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