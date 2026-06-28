  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۵۰

آزادی ۶۰ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان‌شرقی

آزادی ۶۰ زندانی جرایم غیرعمد در آذربایجان‌شرقی

تبریز - رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌شرقی از آزادی ۶۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی در این استان همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی خلیل‌اللهی روز یکشنبه در آیین آزادی این زندانیان با اشاره به ایام هفته قوه قضاییه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه «قائد امت»، اظهار کرد: با پیگیری‌های مستمر ستاد دیه استان، مشارکت خیران نیک‌اندیش و همکاری دستگاه قضایی، زمینه آزادی ۶۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد و محکومان مالی فراهم شد تا شاهد بازگشت این افراد به کانون گرم خانواده‌ها باشیم.

وی گفت: با همت خیران و ستاد دیه، این افراد به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.

وی در تشریح وضعیت بدهی این زندانیان افزود: مجموع بدهی این افراد حدود ۲۲۰ میلیارد تومان بود که با پیگیری‌های انجام‌شده، اخذ رضایت از شکات، پذیرش اعسار و همچنین کمک بلاعوض ۹ میلیارد تومانی ستاد دیه استان، مقدمات آزادی آنان فراهم گردید.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه آذربایجان‌شرقی در ادامه به عملکرد این ستاد از ابتدای سال جاری اشاره کرد و گفت: از آغاز سال ۱۴۰۴ تاکنون ۹۲ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد شامل ۸۹ مرد و ۳ زن از زندان‌های استان آزاد شده‌اند.

خلیل‌اللهی با بیان اینکه در مجموع برای آزادی این ۹۲ نفر، ۱۶ میلیارد تومان کمک بلاعوض اختصاص یافته است، بر تداوم حمایت‌های دستگاه قضایی و ستاد دیه از زندانیان جرایم غیرعمد تاکید کرد و از تلاش‌های تمامی خادمان این عرصه در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی قدردانی نمود.

کد مطلب 6873623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها