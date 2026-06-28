تصادف در محور همدان-ملایر ۲ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان شامگاه یکشنبه اعلام کرد که روز یکشنبه هفتم تیرماه در پی برخورد یک دستگاه خودروی سنگین با یک دستگاه موتورسیکلت در محور همدان به ملایر در محدوده پمپ‌بنزین خلیج‌فارس، ۲ نوجوان ۱۵ ساله جان خود را از دست دادند.

بر اساس این گزارش پس از اعلام حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس، بلافاصله ۲ تیم درمانی از پایگاه‌های «گنبد» و «بعثت» مرکز اورژانس شهرستان همدان به محل حادثه اعزام شدند.

در این سانحه تصادف ۲ نوجوان حدود ۱۵ ساله به علت شدت جراحات و آسیب‌های وارده در دم جان باختند.

روابط عمومی مرکز اورژانس ۱۱۵ استان همدان همچنین اعلام کرد پس از انجام بررسی‌ها و ارزیابی‌های اولیه، پیکر جان‌باختگان تحویل مراجع قضایی شد و علت دقیق وقوع این حادثه از سوی مراجع ذی‌صلاح در دست بررسی است.