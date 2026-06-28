به گزارش خبرنگار مهر حجت‌الاسلام حمید رفیعی شامگاه یکشنبه در تجمع مردمی شهر بجنورد که در میدان شهید برگزار شد، با تأکید بر جایگاه والای زن در آموزه‌های اسلامی گفت: اسلام برای زن، نقشی صرفاً عاطفی قائل نیست، بلکه جایگاه او را مأموریتی الهی و تمدن‌ساز می‌داند و دشمن نیز به همین دلیل خانواده و زنان را محور اصلی جنگ نرم خود قرار داده است.

وی گفت: قرار گرفتن حضرت حوا در کنار حضرت آدم(ع) نشان‌دهنده برابری زن و مرد در کرامت انسانی است و اینکه خداوند ادامه نسل بشر را از دامن زن قرار داده، بیانگر جایگاه ویژه و بی‌بدیل زن در نظام آفرینش است.

وی با استناد به آیات قرآن کریم، از حضرت آسیه، همسر فرعون، و حضرت مریم(س) به عنوان الگوهای قرآنی زنان مؤمن یاد کرد و افزود: در سیره پیامبر اکرم(ص) نیز حضرت خدیجه کبری(س) با حمایت از رسالت پیامبر، نقشی بی‌بدیل در استحکام پایه‌های اسلام ایفا کرد و پس از ایشان حضرت فاطمه زهرا(س) و حضرت زینب کبری(س) مسیر دفاع از دین و ولایت را ادامه دادند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با بیان اینکه مادری در منطق اسلام تنها یک نقش عاطفی نیست، تصریح کرد: اسلام جایگاه زن را مأموریتی الهی و تمدنی می‌داند؛ همان‌گونه که حضرت خدیجه(س)، حضرت زهرا(س) و حضرت زینب(س) در مقاطع حساس تاریخ اسلام نقش‌آفرینی کردند.

وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب درباره «الگوی سوم زن» گفت: زن در نگاه اسلام نه الگوی زن غربی است که به ابزاری برای اقتصاد و تبلیغات تبدیل شده و نه الگوی زن شرقی که تنها به خانه محدود شود؛ بلکه زن مسلمان ضمن ایفای نقش محوری در خانواده، در عرصه‌های اجتماعی و دفاع از ارزش‌های دینی نیز حضوری فعال و اثرگذار دارد.

حجت‌الاسلام رفیعی با اشاره به روایت معروف پیامبر اکرم(ص) درباره جهاد زن افزود: مدیریت خانواده و همسرداری بستری برای رشد و تعالی زن است، اما این هرگز به معنای انزوای اجتماعی زنان نیست. همان‌گونه که حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت، با حضور فعال در جامعه، از همه ظرفیت‌های خود برای حمایت از امامت استفاده کردند.

وی تأکید کرد: دشمنان اسلام همواره برای ضربه زدن به نظام اسلامی، نهاد خانواده را هدف قرار داده‌اند و امروز نیز تلاش دارند با ترویج ابتذال، بی‌بندوباری و سبک زندگی غربی، بنیان خانواده را تضعیف کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان شمالی با اشاره به نقش خانواده در قیام عاشورا گفت: حضور حضرت زینب(س) و دیگر بانوان اهل‌بیت(ع) در کنار امام حسین(ع) نشان داد که دفاع از حق و مبارزه با ظلم، مسئولیتی خانوادگی است و انقلاب اسلامی ایران نیز با همین الگو به پیروزی رسید.

وی نقش بانوان در دوران دفاع مقدس را نیز بی‌بدیل دانست و اظهار کرد: مادران، هم در تربیت نسل ایثارگر و هم در پشتیبانی از رزمندگان نقش‌آفرین بودند و اگر حضور و استقامت آنان نبود، دستیابی به دستاوردهای دفاع مقدس ممکن نمی‌شد.

حجت‌الاسلام رفیعی در بخش پایانی سخنان خود، مهم‌ترین رسالت امروز خانواده‌ها، به‌ویژه بانوان مؤمن و فرهیخته را دفاع از ولایت، اجرای منویات رهبر معظم انقلاب، مقابله با مصرف‌گرایی و مبارزه با نفوذ فرهنگی دشمن عنوان کرد.

وی از خانواده‌ها خواست با پرهیز از مصرف کالاهای منتسب به رژیم صهیونیستی، مقابله با ترویج سبک زندگی غربی و ایستادگی در برابر بی‌حیایی و بی‌بندوباری، نقش خود را در پاسداری از ارزش‌های اسلامی و استحکام بنیان خانواده ایفا کنند.