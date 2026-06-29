رستمی: خراسان شمالی آماده میزبانی و بدرقه «آقای شهید ایران» است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، طاهر رستمی در سومین جلسه ستاد هماهنگی تشییع «آقای شهید ایران» اظهار کرد: تأمین امنیت و سلامت بیش از هفت میلیون زائر که طی پنج روز از استان تردد میکنند، مهمترین اولویت ستاد است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به پیشبینی برپایی ۳۰۰ موکب در سراسر استان، افزود: هشت موکب اصلی نیز در مبادی ورودی و خروجی استان مستقر خواهند شد و کمیتههای ۱۱ گانه ستاد در سطح شهرستانها تشکیل شده و تمامی موضوعات مورد نیاز احصا شده است.
وی مراسم تشییع را فرصتی تکرارنشدنی برای خراسان شمالی دانست و گفت: این رویداد علاوه بر ابعاد معنوی، فرصتی برای معرفی ظرفیتها و توانمندیهای استان به زائران و میهمانان است.
رستمی با تأکید بر مستندسازی، اطلاعرسانی و اجرای برنامههای فرهنگی، تصریح کرد: با وجود برنامهریزیهای انجام شده برای زائران در مشهد، لازم است در داخل استان نیز مراسمهای عزاداری و برنامههای محوری در سطح شهرستانها برگزار شود.
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