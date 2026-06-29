طاهری: حفظ دستاوردهای جنگ، خط قرمز مذاکرات است

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید محسن طاهری شامگاه یکشنبه در اجتماع مردمی گرگان، با قدردانی از حضور مستمر مردم در صحنه، اظهار کرد: مردم متدین و انقلابی گرگان با حضور پرشور خود در این اجتماعات، بار دیگر ثابت کردند که همچنان پای آرمانهای انقلاب اسلامی، ولایت و خون شهدای والامقام ایستادهاند.
وی با بیان اینکه این اجتماع، صدو بیستمین شب حضور مردم در خیابانهای گرگان است، افزود: این استقامت و حضور آگاهانه، تنها یک حرکت نمادین نیست، بلکه سرمایهای بزرگ برای انقلاب اسلامی محسوب میشود و بدون تردید، این روحیه مقاومت، دستاوردها و پیروزیهای بزرگتری را برای ملت ایران و جبهه مقاومت رقم خواهد زد.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری در پاسخ به پرسشی درباره بیانیه اخیر اعضای مجلس خبرگان رهبری، گفت: برخی تصور میکنند صدور این بیانیه صرفاً یک اقدام سیاسی بوده، در حالی که این بیانیه، انعکاس دغدغهها و مطالبات مردم است.
وی افزود: در مرحله نخست ۶۳ نفر از اعضای مجلس خبرگان این بیانیه را امضا کردند و سپس تعداد امضاها به ۶۷ نفر رسید. تعداد اندکی از اعضا نیز به دلیل شرایط امنیتی یا در دسترس نبودن موفق به امضای آن نشدند، اما بررسیها نشان میدهد آنان نیز با اصل محتوای بیانیه موافق هستند؛ بنابراین میتوان گفت این موضع، نظر اکثریت قاطع مجلس خبرگان است.
طاهری با اشاره به نقش مجلس خبرگان در تحولات اخیر کشور، اظهار کرد: اعضای مجلس خبرگان برخاسته از متن مردم هستند و دغدغهای جز دغدغه ملت ندارند. از نخستین روزهای جنگ و حوادث اخیر نیز خبرگان با حضور در قم و اتخاذ تصمیمات لازم نشان دادند که در کنار مردم، ولایت و نظام اسلامی ایستادهاند.
وی افزود: همانگونه که مردم در میدان حضور داشتند، خبرگان نیز وظیفه خود دانستند با صدور این بیانیه از آرمانهای انقلاب، خون شهدا و حقوق ملت دفاع کنند.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به پیامدهای جنگ اخیر، اظهار کرد: ملت ایران خسارتهای سنگینی را متحمل شد؛ فرماندهان بزرگی را از دست داد، دانشمندان برجسته به شهادت رسیدند و زنان، کودکان و مردم بیگناه قربانی جنایتهای دشمن شدند.
وی ادامه داد: با وجود این خسارتها، ایستادگی مردم، اقتدار نیروهای مسلح و هدایتهای رهبر معظم انقلاب موجب شد پیروزیهایی به دست آید که به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران، در تاریخ جمهوری اسلامی و حتی در سطح جهان کمنظیر است.
طاهری اظهار کرد: اکنون مهمترین وظیفه مسئولان، حفظ این دستاوردها و تبدیل این ظرفیت به موفقیتهای بزرگتر در عرصههای مختلف است.
نباید اجازه خطای محاسباتی داده شود
وی با بیان اینکه نگرانی جدی مردم و نخبگان درباره روند مذاکرات وجود دارد، گفت: دغدغه اصلی این است که مبادا در اثر خطای محاسباتی، فضاسازی رسانههای معاند یا فشار برخی جریانهای داخلی، خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شود.
طاهری تأکید کرد: دشمن همواره تلاش کرده با عملیات روانی، فشار سیاسی و جنگ رسانهای، مسئولان کشور را وادار به عقبنشینی کند و امروز نیز همان سناریو را دنبال میکند.
مطالبهگری مردم، پشتوانه تیم مذاکرهکننده است
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با رد برخی برداشتها درباره بیانیه خبرگان، اظهار کرد: این مطالبهگری نه علیه تیم مذاکرهکننده، بلکه در حمایت از آنان است تا با پشتوانه ملت، مقتدرانه از حقوق ایران دفاع کنند.
وی افزود: مردم از مسئولان مذاکرهکننده انتظار دارند در چارچوب خطوط قرمز تعیینشده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و اجازه ندهند حقوق ملت در مذاکرات نادیده گرفته شود.
آمریکا میخواهد آنچه را در جنگ به دست نیاورد، در مذاکره کسب کند
طاهری با اشاره به اهداف آمریکا از ورود به مذاکرات، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند، آمریکا پس از ناکامی در میدان جنگ و از روی استیصال به دنبال مذاکره آمد.
وی ادامه داد: دشمن تلاش میکند آنچه را در میدان نبرد به دست نیاورده، در میز مذاکره به دست آورد؛ از همین رو، هوشیاری تیم مذاکرهکننده و حمایت مردم از آنان اهمیت دوچندان دارد.
توافق به هر قیمت، قابل قبول نیست
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران هیچگاه متعهد نشده که مذاکرات حتماً باید به نتیجه برسد.
وی گفت: اگر حقوق ملت تأمین شود، توافق ارزشمند خواهد بود، اما اگر طرف مقابل همچنان به بدعهدی، نقض توافقها و نادیده گرفتن حقوق ایران ادامه دهد، دلیلی برای ادامه مذاکرات وجود ندارد و ترک مذاکره نیز یک گزینه منطقی خواهد بود.
طاهری در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت ایام عزاداری حضرت سیدالشهدا (ع)، یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، شهدای هفتم تیر، شهید آیتالله بهشتی و ۷۲ تن از یاران امام راحل را گرامی داشت.
وی با اشاره به جنایتهای آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران اظهار کرد: از جنگ تحمیلی هشتساله تا ترور بیش از ۱۷ هزار شهروند ایرانی و همچنین شهادت فرماندهان، دانشمندان و مردم بیگناه در حوادث اخیر، همگی نشاندهنده استمرار دشمنی استکبار با ملت ایران است.
نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخن حضرت زینب (س) پس از واقعه عاشورا، گفت: ملت ایران اگرچه داغدار شهدای خود است و خسارتهای فراوانی را تحمل کرده، اما همچنان به وعدههای الهی ایمان دارد و همانگونه که حضرت زینب (س) فرمودند «ما رأیت إلا جمیلاً»، این ملت نیز در کنار تحمل سختیها، پیروزیها و الطاف الهی را میبیند و امیدوار است این مسیر به عزت بیشتر ایران اسلامی و زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) منتهی شود.
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