  1. استانها
  2. ایلام
۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۰۷

ایلام پایلوت توسعه شهرک‌های کشاورزی در کشور شد

ایلام پایلوت توسعه شهرک‌های کشاورزی در کشور شد

ایلام - رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام گفت: این استان پایلوت توسعه شهرک‌های کشاورزی در کشور شده است.

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان ایلام در حوزه کشاورزی اظهار داشت: این استان به دلیل برخورداری از آب و خاک مناسب، وجود سدهای متعدد، سامانه گرمسیری و موقعیت مرزی، به عنوان یکی از استان‌های پایلوت کشور در حوزه شهرک‌های کشاورزی انتخاب شده است.

وی افزود: شرکت شهرک‌های کشاورزی اعتبارات ویژه‌ای را برای این استان تخصیص داده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، دو شهرک کشاورزی در مهران و همچنین شهرک‌های دامپروری در سایر شهرستان‌های استان به بهره‌برداری خواهند رسید.

عزیزان تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، زمینه اشتغال پایدار و رونق تولید در بخش کشاورزی استان فراهم خواهد شد و اقدامات مطالعاتی و تخصیص زمین برای این پروژه‌ها انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه شهرک‌های کشاورزی و دامپروری، یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و استان ایلام با دارا بودن پتانسیل‌های مناسب، می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید کشاورزی در غرب کشور تبدیل شود.

کد مطلب 6873815

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها