حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان ایلام در حوزه کشاورزی اظهار داشت: این استان به دلیل برخورداری از آب و خاک مناسب، وجود سدهای متعدد، سامانه گرمسیری و موقعیت مرزی، به عنوان یکی از استان‌های پایلوت کشور در حوزه شهرک‌های کشاورزی انتخاب شده است.

وی افزود: شرکت شهرک‌های کشاورزی اعتبارات ویژه‌ای را برای این استان تخصیص داده و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، در سال‌های ۱۴۰۵ و ۱۴۰۶، دو شهرک کشاورزی در مهران و همچنین شهرک‌های دامپروری در سایر شهرستان‌های استان به بهره‌برداری خواهند رسید.

عزیزان تصریح کرد: با اجرای این طرح‌ها، زمینه اشتغال پایدار و رونق تولید در بخش کشاورزی استان فراهم خواهد شد و اقدامات مطالعاتی و تخصیص زمین برای این پروژه‌ها انجام شده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه شهرک‌های کشاورزی و دامپروری، یکی از اولویت‌های وزارت جهاد کشاورزی است و استان ایلام با دارا بودن پتانسیل‌های مناسب، می‌تواند به یکی از قطب‌های تولید کشاورزی در غرب کشور تبدیل شود.