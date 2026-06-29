به گزارش خبرنگار مهر،شهریار عبداللهی، دبیر انجمن نوحههای نشسته میناب، صبح دوشنبه در نشستی که با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار بندزرک و جمعی از ذاکران و پیرغلامان اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد، بر اهمیت حفظ و صیانت از میراث معنوی عزاداریهای سنتی در منطقه میناب تأکید کرد.
وی ضمن تشریح عملکرد ۱۵ ساله فعالیت این انجمن، اظهار داشت:نوحههای نشسته یا پامنبری، شناسنامه فرهنگی و مذهبی منطقه میناب است.
وی افزود: ما در این مسیر وظیفه داریم ضمن اصلاح برخی ناهنجاریها در خوانشها، بر تربیت نسل جوان و نوجوان نوحهخوان و پاسداشت نوحههای بومی و محلی که دارای تخلص و هویت هستند، تمرکز ویژهای داشته باشیم.
عبدالهی گفت : پایداری این سبک عزاداری، مرهون انتقال دقیق آن از پیشکسوتان به نسل نوپا است که این سوگواره بستری برای تحقق این هدف است.
مصطفی کریمی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب نیز در این نشست با تجلیل از پیشگامان فرهنگ عاشورایی، اظهار داشت:این سوگواره، رویدادی کاملاً مردممحور است و همین ویژگی، دلیل اصلی تأثیرگذاری و ماندگاری آن در اذهان مردم ولایتمدار میناب است.
وی در ادامه بر لزوم تقسیم دقیق وظایف در برگزاری چهاردهمین دوره سوگواره نوحههای نشسته تأکید کرد و افزود:همافزایی دستگاههای اجرایی و تکیه بر توانمندیهای بومی، ضامن کیفیت و شکوه برگزاری این رویداد آئینی خواهد بود.
محمد ظاهری ادیب، شهردار بندزرک، با اعلام آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای برگزاری هر چه بهتر سوگواره نوحههای نشسته، گفت:برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد مذهبی، تمامی ظرفیتهای شهرداری، کانونهای فرهنگی هنری مساجد و حوزه مقاومت بسیج شهر بندزرک بسیج شده تا خادمان اهل بیت (ع) به بهترین نحو میزبان عزاداران باشند.
گفتنی است که بر اساس برنامههای اجرایی و مصوبات سوگواره، چهاردهمین سوگواره نوحههای نشسته میناب در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ تیرماه، به میزبانی مسجد جامع در شهر بندزرک برگزار می شود.
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