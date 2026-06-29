  1. استانها
  2. هرمزگان
۸ تیر ۱۴۰۵، ۸:۴۶

چهاردهمین سوگواره نوحه‌های نشسته میناب در شهر بندزرک برگزار می‌شود

چهاردهمین سوگواره نوحه‌های نشسته میناب در شهر بندزرک برگزار می‌شود

میناب-نشست چهاردهمین دوره سوگواره شهرستانی نوحه‌های نشسته (پامنبری) با هدف پاسداشت سنت‌های عاشورایی و انتقال فرهنگ اصیل عزاداری به نسل آینده به میزبانی مسجد جامع شهر بندزرک برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر،شهریار عبداللهی، دبیر انجمن نوحه‌های نشسته میناب، صبح دوشنبه در نشستی که با حضور رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهردار بندزرک و جمعی از ذاکران و پیرغلامان اباعبدالله الحسین (ع) برگزار شد، بر اهمیت حفظ و صیانت از میراث معنوی عزاداری‌های سنتی در منطقه میناب تأکید کرد.

وی ضمن تشریح عملکرد ۱۵ ساله فعالیت این انجمن، اظهار داشت:نوحه‌های نشسته یا پامنبری، شناسنامه فرهنگی و مذهبی منطقه میناب است.


وی افزود: ما در این مسیر وظیفه داریم ضمن اصلاح برخی ناهنجاری‌ها در خوانش‌ها، بر تربیت نسل جوان و نوجوان نوحه‌خوان و پاسداشت نوحه‌های بومی و محلی که دارای تخلص و هویت هستند، تمرکز ویژه‌ای داشته باشیم.

عبدالهی گفت : پایداری این سبک عزاداری، مرهون انتقال دقیق آن از پیشکسوتان به نسل نوپا است که این سوگواره بستری برای تحقق این هدف است.

مصطفی کریمی، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب نیز در این نشست با تجلیل از پیشگامان فرهنگ عاشورایی، اظهار داشت:این سوگواره، رویدادی کاملاً مردم‌محور است و همین ویژگی، دلیل اصلی تأثیرگذاری و ماندگاری آن در اذهان مردم ولایت‌مدار میناب است.

وی در ادامه بر لزوم تقسیم دقیق وظایف در برگزاری چهاردهمین دوره سوگواره نوحه‌های نشسته تأکید کرد و افزود:هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و تکیه بر توانمندی‌های بومی، ضامن کیفیت و شکوه برگزاری این رویداد آئینی خواهد بود.

محمد ظاهری ادیب، شهردار بندزرک، با اعلام آمادگی کامل مجموعه مدیریت شهری برای برگزاری هر چه بهتر سوگواره نوحه‌های نشسته، گفت:برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مذهبی، تمامی ظرفیت‌های شهرداری، کانون‌های فرهنگی هنری مساجد و حوزه‌ مقاومت بسیج شهر بندزرک بسیج شده تا خادمان اهل بیت (ع) به بهترین نحو میزبان عزاداران باشند.

گفتنی است که بر اساس برنامه‌های اجرایی و مصوبات سوگواره، چهاردهمین سوگواره نوحه‌های نشسته میناب در روزهای پنجشنبه و جمعه، ۱۱ و ۱۲ تیرماه، به میزبانی مسجد جامع در شهر بندزرک برگزار می شود.

کد مطلب 6873816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها