فرمانده سپاه کنگان: مدیریت متعهد و جهادی زمینه ساز پیشرفت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید علی حسینی نیا صبح دوشنبه در نشست روز صنعت و معدن اظهار کرد: تعهد و مسئولیّتپذیری مدیریّتی و همسویی با مسئولیّتهای اجتماعی و ملّی دارای اهمیت بسیار زیادی است.
وی اضافه کرد: حضور و مدیریّت مناسب، منشأ تحولات بنیادین و پیشران رشد و توسعه بوده و این دستاوردهای ارزشمند نه تنها موجب شکوفایی فعالیّتها شده است بلکه با تقویّت زیرساختهای صنعتی، نقش مؤثری در پشتیبانی از نظام مقدّس جمهوری اسلامی ایران و تقویّت بنیه اقتصادی کشور ایفا کرده است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه محمّد رسول الله (ص) شهرستان کنگان افزود: تحولّات و پیشرفتهای گسترده در راستای تحقق اهداف و دستاوردهای انقلاب اسلامی و بیانگر یکی از مصادیق بارز و جلوههای عینی و ملموس این دستاوردها در عرصههای عمل و خدمترسانی و حوزه مدیریّت متعهد و جهادی و تولید است.
سرهنگ حسینی نیا اضافه کرد: این دستاوردها با ایجاد پویایی در صنعت، در واقع نوعی پشتیبانی عملی از نظام اسلامی و تقویّت توانمندیهای ملّی است.
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