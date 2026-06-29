تپش قلب ایلام در مهران؛ روایت همدلی مردم و مسئولان برای سفر زوار حسینی

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: همزمان با ماه محرم و صفر، مرز بینالمللی مهران در پیوند میان عشق و مدیریت، دوباره به کانون اصلی تردد عاشقان اباعبدالله(ع) تبدیل شده است.
مهران این روزها تنها یک نقطه جغرافیایی در غرب کشور نیست؛ بلکه شریان حیاتی زائرانی است که با گذر از این مرز، مسیر عشق را به سوی کربلا میپیمایند.
آمارهای رسمی نشان میدهد که از ابتدای محرم تاکنون، بیش از ۳۰۰ هزار نفر از این گذرگاه عبور کردهاند؛ عددی که نشان از آغاز مقتدرانه موج بزرگ زائران اربعین دارد.
در این میان، دستگاههای اجرایی، امدادی و خدماتی استان ایلام با تمام توان پای کار آمدهاند و از استقرار مواکب پذیرایی و توزیع نذورات تا تأمین آب آشامیدنی سالم، برقراری امنیت پایدار، خدمات درمانی و بهداشتی و حمل و نقل مناسب، همه در تلاش هستند تا سفری آسان، ایمن و بیدغدغه را برای زائران فراهم کنند و لبخند رضایت بر لبهای آنان نقش ببندد.
هماهنگیهای گسترده بین دستگاههای اجرایی، نظامی و امدادی، این امکان را فراهم کرده است که زائران در کوتاهترین زمان ممکن و با کمترین دغدغه، مراحل خروج از کشور را پشت سر بگذارند و این در حالی است که مواکب مردمی با پذیرایی گرم و صمیمی خود، خستگی راه را از تن زائران به در میکنند و حال و هوای این مرز را به فضایی سرشار از عشق و محبت حسینی تبدیل کردهاند.
آماده سازی مرز مهران برای میزبانی از زائران کربلای معلی
استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج تردد زائران اربعین حسینی از مرز بینالمللی مهران اظهار داشت: طی ایام محرم بیش از ۳۰۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کرده اند.
وی ادامه داد: از هفتههای گذشته و با برنامهریزی دقیق و منسجم، تمامی تمهیدات لازم برای میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله الحسین (ع) در این مرز اندیشیده شده است و همه دستگاههای اجرایی، امدادی، نظامی و انتظامی با تمام توان پای کار آمدهاند.
احمد کرمی افزود: امسال با توجه به تجارب ارزشمند سالهای گذشته، زیرساختهای مرز مهران به طور قابل توجهی توسعه یافته است و مواکب مردمی با برپایی ایستگاههای صلواتی، پذیرایی و اسکان، آماده خدمترسانی به زائران هستند و در این میان، تأمین آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی و بهداشتی، حمل و نقل مناسب و برقراری امنیت پایدار، از اولویتهای اصلی ستاد اربعین استان قرار دارد.
استاندار ایلام با اشاره به هماهنگیهای گسترده انجامشده با مسئولان عراقی و به ویژه استان واسط تصریح کرد: تعامل و همکاری نزدیک دو طرف، نقش کلیدی در تسهیل فرآیند تردد زائران و کاهش زمان خروج از مرز ایفا میکند و خوشبختانه با وجود حجم بالای تردد، هیچ گونه مشکل خاصی در مرز گزارش نشده است و روند خروج زائران به روانی در حال انجام است.
کرمی با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران خدماترسانی به زائران اربعین حسینی در استان ایلام خاطرنشان کرد: خدمت به زائران اباعبدالله الحسین (ع) یک توفیق الهی است و همه ما باید با تمام وجود در این مسیر گام برداریم و امیدواریم امسال نیز شاهد سفری ایمن، آرام و همراه با عزت برای عاشقان حسینی باشیم.
راه های ایلام با تمام توان در خدمت زائران حسینی است
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز موج تردد زائران اربعین حسینی از مرز بینالمللی مهران اظهار داشت: تمامی محورهای مواصلاتی منتهی به این مرز برای تردد ایمن و روان زائران آمادهسازی شده است و عملیات بهسازی و روکش آسفالت در مسیرهای پرتردد استان به پایان رسیده است.
حیدر دشتی پور افزود: ناوگان حملونقل عمومی استان با بهرهگیری از هزاران دستگاه اتوبوس، مینیبوس و سواری، برای جابهجایی زائران در حالت آمادهباش کامل قرار دارد و با هماهنگیهای انجامشده، هیچ گونه کمبودی در حوزه حملونقل وجود ندارد.
مدیرکل راهداری ایلام با اشاره به افزایش چشمگیر ترددها در ایام محرم و صفر، از اجرای طرحهای ویژه ترافیکی در مسیرهای منتهی به مرز خبر داد و گفت: با استقرار تیمهای راهداری در نقاط حساس، نظارت کامل بر وضعیت جادهها انجام میشود و زائران میتوانند از طریق سامانه ۱۴۱ از آخرین وضعیت راهها و شرایط جوی مطلع شوند.
وی با اشاره به اینکه خدمترسانی به زائران در حوزه حملونقل و راهداری تا پایان موج بازگشت به صورت شبانهروزی ادامه خواهد داشت، تأکید کرد: همکاران راهداری در این ایام با تمام توان پای کار هستند تا زائران با آرامش و ایمنی کامل سفر خود را به پایان برسانند.
زیرساختهای مرز مهران برای موج جدید تردد زائران مهیاست
فرماندار مهران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به در پیش بود موج جدید تردد زائران اربعین حسینی از مرز بینالمللی این شهرستان اظهار داشت: با برنامهریزیهای صورتگرفته در ماههای اخیر، هماکنون تمامی زیرساختهای مورد نیاز برای پذیرایی و خدماترسانی به زائران اباعبدالله الحسین (ع) در این پایانه مرزی فراهم شده است.
حیدر نعمتی افزود: طی ایام محرم و صفر و با نزدیک شدن به اربعین حسینی، موج جدیدی از سفرهای زیارتی آغاز شده است و پیشبینی میشود در روزهای آینده، شمار زائران به شکل قابلتوجهی افزایش یابد و تمامی دستگاههای امدادی، درمانی، انتظامی و خدماتی برای مدیریت این حجم عظیم از جمعیت، هماهنگی کامل دارند.
فرماندار مهران با تأکید بر اینکه هیچگونه محدودیتی برای تردد زائران وجود ندارد، تصریح کرد: هماهنگیهای گستردهای با نیروهای انتظامی و امنیتی، هلالاحمر، اورژانس و همچنین مواکب مردمی انجام شده است و تمامی این نهادها با تمام توان پای کار آمدهاند تا سفری ایمن و بیدغدغه را برای زائران فراهم آورند.
نعمتی در ادامه با اشاره به تمهیدات اندیشیدهشده برای تأمین آب آشامیدنی سالم، خدمات درمانی، اسکان اضطراری و حملونقل عمومی، خاطرنشان کرد: تاکنون هیچگونه مشکل خاصی در فرآیند خروج زائران از مرز گزارش نشده است و روند تردد به صورت روان در حال انجام است.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی همه دستاندرکاران خدمترسانی به زائران حسینی، بیان کرد: مردم مهران و شهرستانهای همجوار با تمام وجود در این مسیر گام برداشتهاند و امیدواریم امسال نیز همچون سالهای گذشته، میزبان خوبی برای عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) باشیم و هیچکدام از زائران در این مسیر دغدغهای نداشته باشند.
مرز مهران، این روزها نه فقط یک گذرگاه، که نماد همدلی، عشق و خدمت است و در میان این شور حسینی، همه دستبهدست هم دادهاند تا میزبانی شایسته از زائران اباعبدالله (ع) رقم بخورد؛ میزبانی که در آن، هر موکب یک روایت و هر خدمت، یک عشق است و این مسیر همچنان ادامه دارد تا عاشقان حسینی با خاطرهای ماندگار از این دیار، راهی کربلا شوند و بدانند که در این مسیر، تنها نیستند.
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