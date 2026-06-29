حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد بزرگ به کار گرفته شده و برنامهریزیهای لازم در بخشهای مختلف انجام شده است.
وی با بیان اینکه مسئولیت اجرای مراسم تشییع بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، گفت: هدایت عملیات اجرایی این مراسم با مسئولیت سردار جمیری فرمانده سپاه قم انجام میشود و مجموعه استانداری قم نیز مأموریت پشتیبانی همهجانبه از این آیین را بر عهده دارد.
رئیس کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه آیین تشییع قائد شهید امت در قم افزود: ریاست ستاد پشتیبانی مراسم بر عهده استاندار قم است و تمامی دستگاههای اجرایی استان در قالب این ستاد مأموریتهای خود را دنبال میکنند تا خدمات مورد نیاز زائران بدون وقفه ارائه شود.
وی ادامه داد: برای مدیریت هرچه بهتر امور، پنج کارگروه تخصصی در ستاد پشتیبانی تشکیل شده که حوزههای پشتیبانی، اسکان، خدمات فرهنگی، تبلیغی و رسانهای، امور زیربنایی، حملونقل و همچنین کمیته اطلاعاتی، امنیتی، قضایی، فضای مجازی و اطلاعرسانی را پوشش میدهد.
رویکرد اصلی مراسم، مردمی است
محمودی با تأکید بر اینکه مهمترین ویژگی این آیین، مشارکت گسترده مردم در اجرای برنامهها است، اظهار کرد: اساس برگزاری این مراسم بر ظرفیتهای مردمی استوار شده و تلاش شده همان روحیه حضور داوطلبانه و خدمترسانی که در مناسبتهای بزرگ مذهبی دیده میشود، در این مراسم نیز جلوهگر باشد.
وی افزود: هزاران موکب مردمی برای خدمترسانی به زائران پیشبینی شده است که در بخشهای مختلف مأموریت ارائه خدمات فرهنگی، رفاهی و پذیرایی را بر عهده خواهند داشت.
رئیس کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه آیین تشییع قائد شهید امت تصریح کرد: بخش عمدهای از خدمات این مراسم بر دوش گروههای مردمی، هیئات مذهبی، مواکب و مجموعههای جهادی خواهد بود که با هماهنگی ستاد برگزاری فعالیت خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: حضور پررنگ مردم در کنار دستگاههای اجرایی، مهمترین پشتوانه برگزاری موفق این مراسم خواهد بود.
محمودی با اشاره به حضور زائرانی از سراسر کشور در آیین تشییع گفت: یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه ستاد برگزاری، مدیریت تردد و تأمین پارکینگ برای خودروهای زائران است که در این زمینه برنامهریزیهای لازم صورت گرفته است.
وی افزود: ظرفیتهای متعددی برای پارک خودروها در نظر گرفته شده و همزمان تمهیدات لازم برای جابهجایی زائران در سطح شهر نیز پیشبینی شده است.
رئیس کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه آیین تشییع قائد شهید امت ادامه داد: علاوه بر حملونقل درونشهری، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول برای تسهیل ورود زائران از استانهای مختلف کشور نیز در حال انجام است.
وی اظهار کرد: تمامی این برنامهریزیها با هدف ایجاد شرایط مناسب برای حضور گسترده مردم و برگزاری هرچه باشکوهتر مراسم انجام شده است.
تمام ظرفیتهای استان پای کار مراسم آمدهاند
محمودی با اشاره به هماهنگی میان دستگاههای مختلف اجرایی گفت: تمامی بخشهای مسئول در استان با انسجام کامل در حال انجام وظایف خود هستند و جلسات تخصصی متعددی برای هماهنگی بیشتر برگزار شده است.
وی افزود: کمیته فضای مجازی و اطلاعرسانی نیز با مسئولیت مدیرکل صداوسیمای مرکز قم فعالیت خود را آغاز کرده و برنامهریزیهای لازم برای پوشش رسانهای مناسب مراسم در دستور کار قرار گرفته است.
رئیس کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه آیین تشییع قائد شهید امت تأکید کرد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، نیروهای مردمی و مجموعههای فرهنگی، امیدواریم مراسم تشییع قائد شهید امت با شکوهی درخور شأن این شخصیت و با بهترین کیفیت برگزار شود.
قم-رئیس کارگروه فرهنگی، تبلیغی و رسانه آیین تشییع قائد شهید گفت:تمام ظرفیتهای اجرایی، خدماتی و مردمی قم برای میزبانی شایسته از جمعیت میلیونی زائران و برگزاری باشکوه آیین تشییع بسیج شده است.
حسین محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین اقدامات انجامشده برای برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید در قم اظهار کرد: تمامی ظرفیتهای استان برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد بزرگ به کار گرفته شده و برنامهریزیهای لازم در بخشهای مختلف انجام شده است.
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